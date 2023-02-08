اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحر الأحمر الآن بالاسم ورقم الجلوس

البحر الأحمر - عماد عرفة

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر ، وذلك بعد اعتماد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وأكد هشام منير بأن بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 72.5%، مضيفاً بأن عدد الناجحين 6120 طالبا من إجمالى 8398 المقيدين بجميع مدارس المحافظة، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 80%



وهنأ محافظ البحر الأحمر جميع المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق فى المراحل الدراسية المقبلة، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.



أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أن تصحيح أوراق الاجابة للطلبة تمت بكل دقة وتأنى من أجل العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية.

ويبحث الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاستعدادات النهائية للدراسة بالفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه السبت المقبل، حيث يعقد الوزير اجتماعا مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لبحث كافة الاجراءات المتعلقة بالاستعدادات للفصل الدراسي الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم تكليف المديريات التعليمية بتكثيف نشر التوعية بين طلاب المدارس حول كيفية التعامل مع حالات الكوارث والزلازل، مضيفا أن الاجتماع سيتناول كافة الاجراءات والموضوعات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني بما في ذلك الانضباط المدرسي وامتحانات نهاية العام لكافة الصفوف الدراسية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ السبت 11 فبراير الجارى ولا تأجيل لموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، موضحة أن السبت تنطلق الدراسة فى عدة مدارس ومحافظات وتنتظم الأحد فى جميع المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف قبل انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

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