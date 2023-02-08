استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع سوء الأحوال الجوية فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن للتعامل مع سقوط الأمطار الناتجة عن تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق، حيث تم الدفع بالمعدات و الفرق الفنية لتنفيذ تلك الأعمال، بشكل دورى لتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

فيما وقد أشارت "محافظ دمياط" إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية، لافتة إلى أنه تم التأكيد على استمرار انتشار المعدات لحين تحسن الأحوال الجوية ، والمتابعة الميدانية لرفع أى تراكمات للمياه بالشوارع.