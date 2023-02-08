اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إقالة وزير خارجية تونس عثمان الجرندى وتعيين نبيل عمار

الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:36 ص
إقالة وزير خارجية تونس عثمان الجرندى وتعيين نبيل عمار الرئيس التونسى
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام وزير الخارجية عثمان الجرندي، ليصبح بذلك رابع وزير يُقال من منصبه منذ مطلع العام، في سياق سياسي متوتر.

وأوردت الرئاسة التونسية على موقعها الرسمى أن سعيد قرر إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتعيين نبيل عمار مكانه. ولم تذكر الرئاسة أسباب هذا القرار الذي يطال للمرة الأولى وزارة سيادية.

ومنذ مطلع يناير، أقال سعيد 3 وزراء هم: وزيرة التجارة، ووزيرا الزراعة والتربية. وتأتى هذه القرارات في وقت تواجه فيه تونس انقسامات، وتعقب الانتخابات النيابية التي أجريت في 17 ديسمبر و29 يناير لاختيار برلمان، ومقاطعة المعارضة تلك الانتخابات.


الرئيس التونسى

اقالة وزير الخارجية التونسى

تونس

اخبار تونس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة