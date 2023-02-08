إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحر الأحمر خلال ساعات

البحر الأحمر - عماد عرفة

نتيجة الشهادة الإعدادية .. أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات التيرم الأول للشهادة الاعدادية بمحافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء، بعد اعتمادها من محافظ البحر الأحمر .



نتيجة الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر لـ "اليوم السابع"، أنه فى انتظار اعتمادها من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لاعتماد النتيجة، وإعلانها علي الصفحة الرسمية للمديرية.



الشهادة الإعدادية

كان هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تفقد أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية بمبنى مدرسة محمد الطيب التجريبية للنصف الأول من العام الدراسى، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد.



نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير وانتظامهم فى العمل داخل اللجان، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط فى العمل تجنباً للأخطاء لصالح جميع أبنائنا الطلاب، مشيرا إلى عدم إهمال أى جزء مجاب عنه من قبل الطالب.