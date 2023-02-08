إعادة فتح بوغاز ميناء الإسكندرية بعد تحسن نسبى فى حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إعادة فتح بوغاز الميناء أمام السفن وحركة الملاحة، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإستمرار متابعة الرصدات الجومائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية، منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

يذكر أن اليوم السابق على غلق البوغاز مباشرةكان قد شهد معدل إشغال أرصفة غير مسبوق، حيث تراكت على أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة 51 سفينة بنسبة إشغال بلغت 81%، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة عقب إعادة فتح البوغاز نشاطا في حركة الملاحة بالميناء.

ووجه الربان نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإدارات المختصة بالميناء لرفع درجة الاستعداد واليقظة التامة علي مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والنوات، واتباع التعليمات والإجراءات الصادرة لمجابهة حالات الطقس الردئ .

وقال " شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية فى بيان أن التعليمات والاستعدادات والإجراءات التي تم التنبيه والتشديد علي جميع الإدارات باتباعها قبل فصل الشتاء تضمنت متابعة الموقف الجو مائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية ( قياس سرعة الرياح وارتفاع الموج والضغط الجوي ) لمدة خمسة أيام مستقبلية، و وضع ضوابط لاتخاذ قرار الغلق بعد إعتماده من السلطة المختصة، وبعد غلق البوغاز يتم رصد الحالة الجوية بصفة دورية كل ساعة علي الأقل، وفتح البوغاز حال تحسن الأحوال الجومائية، كما يتم إذاعة الرصدة الجو مائية علي كافة السفن بمناطق الإنتظار والمتراكية داخل الميناء، وتحديد ضوابط تراكي السفن ( تراكي أرصفة – مغادرة – تحركات داخلية ) حسب نوعيات السفن وطبيعة البضائع طبقا للشروط والإلتزامات المتفق عليها وحالة الجو في حينه، ومتابعة السفن والوحدات البحرية في المسطح المائي والأرصفة والممر الملاحي والإبلاغ الفوري عن أي تحركات غير عادية لمركز العمليات وإدارة الأزمة .

وأضاف الربان شاهين أنه يتم التنبيه علي السفن المتواجدة بالمخطاف الداخلي والمتراكية بالمخطاف الخارجي بالتأكيد علي تثبيت مخطاف السفينة بطريقة جيدة وآمنه والتأكد من ترك مسافة مناسبة بين السفن وبعضها، وتقديم المعاونة في حال الحاجة لذلك والإبلاغ الفوري لمركز العمليات وإدارة الأزمة عن استقبال أي إشارات إستغاثة من أي سفينة، كما يتم إخطار السفن بتغطية جميع العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ علي البضائع من التلف، وكذلك المرور علي شبكات صرف المطر بالطرق والساحات والأرصفة وأسطح المباني للتاكد من صلاحيتها للعمل، وصيانة جميع شنايش وفتحات الصرف الصحي وغرف التفتيش المتواجدة داخل الميناءوالتاكد من عملها بكفاءة، ويتم أيضا تجهيز فرق دفع سريع من الفنييين ( صرف صحي – كهرباء – خدمات ) للتعامل الفوري مع أي أعطال أو مواقف طارئة وتجهيز طلمبات الرفع والكشف علي ماكينات السحب وطلمبات السحب النقالة الخاصة بسحب تجمعات المياه، وسيارات الكسح المتواجدة في الميناء والتأكد من صلاحيتها الفنية، وكذلك تجهيز خزانات مياه متنقلة .

وأوضح شاهين أن التعليمات تضمنت أيضا المرور علي المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية للإنارة والتأكد من وجود الوقود الكافي وصلاحية البطاريات للعمل الفوري، وتوفير مولدات كهربائية متنقلة لسرعة دفعها الي أي منطقة تحتاج إنارة، أو تم انقطاع التيار الكهربي بها، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوي لأطقم الانقاذ والغطس وتجهيز الوحدات البحرية ووحدات المطافئ، ورفع درجة الاستعداد القصوي للقاطرات ولنشات الخدمة والإطفاء، ومراجعة معدات مكافحة الحريق وحصر العطب والتاكد من سلامتها مع تشكيل مجموعات عمل لمجابهة الأحداث الطارئة والتدخل السريع للإصلاح، كما يتم تجهيز الشوامي اللازمة لتشديد الرباط علي السفن حال الحاجة لذلك وتجهيز قاطرات للاستعانة بها، وإحكام رباط جميع الوحدات البحرية المتراكية بالميناء (السفن - القاطرات - اللنشات) والمرور الدوري والمستمر علي الأرصفة لمتابعة رباط وأمان السفن المتراكية والإبلاغ الفوري لمركز العلميات عن أي خلل .

وتتضمن أحتياطات الطقس السئ زيادة عدد النوبتجيات وتدريبها علي الاستمرار في العمل لأوقات أطول وذلك لضمان استمرار العمل وعدم توقفه إذا تسببت غذارة الأمطار في إعاقة حضور العاملين الي الميناء، وجاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء علي مدار الساعة واتصاله الدائم بمراكز عمليات المحافظة، والشرطة وقطاع النقل البحري، ووزارة النقل، وراديو الميناء، والسفن، وإدارات الميناء، والجهات المعنية الأخري، والتنسيق المستمر مع الادارة المركزية للحركة والحصول علي الرصدة بصفة دورية - كل ساعة علي الأقل - وتتضمن أيضا التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من جاهزية سيارات الإطفاء واستعدادها للتحرك حين الطلب، والمتابعة المستمرة لجميع مرافق الميناء و المسطح المائي من خلال منظومة مراقبة الكاميرات، والمرور الدوري علي مرافق الميناءلاكتشاف أي أحداث طارئة وتفقد الأحوال واكتشاف الأحداث قبل وقوعها .