حبس مقاول العمال فى حادث انقلاب سيارة عمالة الأطفال فى أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أمرت النيابه العامة بحبس "مقاول العمال" المشرف على عمل بعض الأطفال في مزارع بطريق الإسماعيلية- السويس الصحراوي 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة انقلاب سيارة ربع نقل محمله بأطفال، والذى اسفر عن مصرع طفلين وإصابة 40 طفلًا آخرين .



كما قررت النيابه التحفظ على سائق السيارة، ووضعه تحت الحراسة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، لحين تماثله للشفاء، وعرضه على جهات التحقيق، لاستكمال التحقيقات معه في الواقعة.



كان حادث أسفر عن مصرع طفلين وإصابة 20 عاملا بينهم أطفال من العاملين بالمزارع بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق وصلة أبوسلطان التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية مع طريق السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ، ومستشفى فايد التخصصي، والمجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.



وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارةعلى طريق وصلة أبوسلطان بمدينة فايد يستقلها عددا من العمال الزراعيين.



على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ الحادث الذى أسفر عن إصابة 42 عاملا بينهم أطفال كانوا في طريقهم للعمل في المزارع المتواجدة على الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وتحرر المحضر اللازم بالحادث.

