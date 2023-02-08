أهالى مدينة العريش يطلقون مبادرة لتلبية احتياجات المساجد قبل حلول شهر رمضان

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلق أهالى مدينة العريش بشمال سيناء حملة تطوعية خيرية لتلبية كافة احتياجات المساجد من الصيانة العاجلة قبل حلول شهر رمضان.



قال المهندس عماد البلك، منسق المبادرة، إنها تأتي ضمن أدوار مبادرة " العريش جميلة" الجارى تنفيذها بجهود المجتمع المدنى بالتعاون مع مؤسسات الدولة ويقوم بتحمل تكاليفها رجال اعمال ويعمل بها شباب وأهالى من كل الأعمار متطوعين، والآن يتم إإعداد خطة لتلبية احتياجات مساجد المدينة وتشمل، صيانة الكهرباء والسباكة، وتوفير المطهرات وأدوات النظافة، وغسيل السجاد والموكيت، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المبادرة قبل حلول شهر رمضان لتستقبل مساجد المدينة الشهر الفضيل وهى مكتملة الخدمات بجهود الأهالى التطوعية.



وأوضح أن "مبادرة العريش جميلة" التى منها تم إطلاق مبادرة لتلبية احتياجات المساجد، تتواصل يوميا فى شوارع مدينة العريش بهدف نظافة وتجميل مدينة العريش، وتتم بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، وخلالها تم فتح شوارع مغلقة وإزالة أكوام الرمال والردش وتجميل الشوارع والميادين وحملات تشجير والرسم على واجهات حوائط وتنفيذ اشكال جمالية ذات مدلول وطنى.



وسبق وأعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن أهم ما شجع على تنفيذ المبادرة أن الأوضاع أصبحت طبيعية في المحافظة وخاصة العريش العاصمة ، وذلك بفضل الجهود المتوالية التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة من أجل تيسير الأمور وتسيير سبل الحياة للمواطنين حيث يتم رفع كفاءة وتطوير جميع الطرق الداخلية ، وأن توجيهات الرئيس كانت سباقة الى التمهيد لمثل هذه المبادرة بقراره الجريء بإزالة كافة المتاريس وأكوام الرمال من الطرق والشوارع واعادة تشغيلها .





وأضاف المحافظ أن الانفراجات التى تمت ومهدت للمبادرة بدأت بالتدريج ، ولم يأت ذلك من فراغ ، وإنما جاء بناء على دراسات أمنية وجهود متتالية للقوات المسلحة والشرطة وكافة الجهاز التنفيذى مشيرا الى أن هناك انفراجات أخرى تمس الحياة الاجتماعية للمواطنين ويجد المواطن كل يوم إنجاز جديد غير مسبوق ، ويشعر بجهود قواتنا من أجل تحقيق الأمن والأمان وتيسير سبل الحياة أمامه .

