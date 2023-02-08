اليوم السابع
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أمن الجيزة يعاين مصحة علاج إدمان بأبو النمرس شهدت مصرع شخص فى اشتعال حريق

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:48 م
أمن الجيزة يعاين مصحة علاج إدمان بأبو النمرس شهدت مصرع شخص فى اشتعال حريق حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث معاينة لمصحة علاج إدمان اشتعل بها حريق في شبرامنت بمنطقة أبو النمرس، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، الذي تسبب في مصرع أحد النزلاء غرقا بترعة المريوطية، أثناء محاولته الهرب من النيران، وأسفرت المعاينة عن تفحم جانب من محتويات المبنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
اشتعل حريق بمصحة لعلاج الإدمان في أبو النمرس بالجيزة، مما أسفر عن مصرع أحد النزلاء غرقا في ترعة المريوطية خلال محاولته النجاة من النيران، وتم السيطرة على الحريق وإخماده. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان في أبو النمرس، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأشارت تحريات رجال المباحث أن أحد نزلاء المصحة خلال محاولته النجاة من النيران، تعرض للغرق بترعة المريوطية  لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

نشوب حريق بمصحة

حريق مصحة لعلاج الإدمان

ابو النمرس

امن الجيزة



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