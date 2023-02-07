اليوم السابع
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لجنة من مجلس الوزراء تزور "بيت العقاد" فى أسوان تمهيدا لتحويله إلى مزار ثقافى

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:29 م
لجنة من مجلس الوزراء تزور "بيت العقاد" فى أسوان تمهيدا لتحويله إلى مزار ثقافى جانب من زيارة اللجنة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، بأعضاء اللجنة العليا المشتركة التى تم تشكيلها بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، للمعاينة الميدانية لبيت العقاد فى مدينة أسوان، بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام.
 
وخلال اللقاء، أكد محافظ أسوان، أن تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لمعاينة بيت العقاد يعكس اهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد.
 
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة ستقوم بمعاينة منزل ورثة الأديب عباس العقاد فى الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجارى لإعداد التوصيات والتقرير الهندسى الخاص بمقترحات الاستغلال الأمثل للمبنى فى حالة عدم الهدم، والقيام بتدعيمه وترميمه ورفع كفاءته من أجل الحفاظ عليه، وتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح.
 
والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان قد قام بزيارة ميدانية لبيت العقاد أكثر من مرة والذى تم إنشاؤه منذ عام 1944 على مساحة 220 مترا بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة من الحجر الرملى، والمبنى مكون من 3 أدوار عبارة عن دور أرضى، وعدد 2 دور، وله واجهة واحدة، ومحاط بمبانى مجاورة من الثلاث جهات الأخرى، حيث ظهر هبوط فى أرضية الدور الأرضى، وشروخ بالحوائط فى كل الأدوار، وخاصة فى الجهة الشرقية للمبنى الأكثر تضرراً.
 
اللجنة تتفقد منزل العقاد
اللجنة تتفقد منزل العقاد

اللجنة تعاين المنزل
اللجنة تعاين المنزل

اللجنة تلتقى محافظ أسوان
اللجنة تلتقى محافظ أسوان

بيت العقاد
بيت العقاد

ترميم المنزل
ترميم المنزل

جانب من الجولة_1
جانب من الجولة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

جانب من زيارة اللجنة
جانب من زيارة اللجنة

جولة اللجنة الفنية
جولة اللجنة الفنية

داخل منزل العقاد فى أسوان
داخل منزل العقاد فى أسوان

داخل منزل العقاد
داخل منزل العقاد

محافظ أسوان مع لجنة الوزراء
محافظ أسوان مع لجنة الوزراء

معاينة المنزل
معاينة المنزل
 

 


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