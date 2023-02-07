لجنة من مجلس الوزراء تزور "بيت العقاد" فى أسوان تمهيدا لتحويله إلى مزار ثقافى

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم الثلاثاء، بأعضاء اللجنة العليا المشتركة التى تم تشكيلها بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، للمعاينة الميدانية لبيت العقاد فى مدينة أسوان، بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام.

وخلال اللقاء، أكد محافظ أسوان، أن تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لمعاينة بيت العقاد يعكس اهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة ستقوم بمعاينة منزل ورثة الأديب عباس العقاد فى الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجارى لإعداد التوصيات والتقرير الهندسى الخاص بمقترحات الاستغلال الأمثل للمبنى فى حالة عدم الهدم، والقيام بتدعيمه وترميمه ورفع كفاءته من أجل الحفاظ عليه، وتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح.

والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان قد قام بزيارة ميدانية لبيت العقاد أكثر من مرة والذى تم إنشاؤه منذ عام 1944 على مساحة 220 مترا بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة من الحجر الرملى، والمبنى مكون من 3 أدوار عبارة عن دور أرضى، وعدد 2 دور، وله واجهة واحدة، ومحاط بمبانى مجاورة من الثلاث جهات الأخرى، حيث ظهر هبوط فى أرضية الدور الأرضى، وشروخ بالحوائط فى كل الأدوار، وخاصة فى الجهة الشرقية للمبنى الأكثر تضرراً.