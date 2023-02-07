اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

14 دولة تأثرت بزلزال تركيا.. وإسبانيا تتعرض لخطر حدوث هزات أرضية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:17 ص
14 دولة تأثرت بزلزال تركيا.. وإسبانيا تتعرض لخطر حدوث هزات أرضية زلزال تركيا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تأثرت بعض الدول المطلة على البحر المتوسط من الزلزال الذى بلغت قوته 7.8 درجة فى جنوب شرق تركيا من الحدود مع سوريا ، والذى خلف حوالى 4900 ضحية حتى الآن، وتأتى إسبانيا وإيطاليا فى مقدمة الدول الأوروبية المتأثرة .

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن هناك 14 دولة تأثرت بالزلزال مثل قبرص ولبنان وليبيا ، ونصحت دول مثل إيطاليا مواطنيها بالابتعاد عن المناطق الساحلية ، على الرغم من أن وزارة الحماية المدنية في الدولة العابرة لجبال الألب ألغت لاحقًا التحذير من موجات تسونامي المحتملة على سواحلها.

وأفاد  المعهد الجغرافي الوطني (IGN) أن إسبانيا بطبيعة الحال لا تعتبر منطقة زلزال ، ولكن هناك أماكن استثنائية تمتلك نشاطا زلزاليا مثل الذى  حدث في صدع الأزور- جبل طارق (زلازل 1755 أو 1969) ، لكنها قادرة على إحداث أضرار جسيمة للغاية" . وبهذه الطريقة ، فإن المناطق الأكثر تعرضًا لخطر المعاناة من الزلازل هي غرناطة وألميريا وملقة ومورسيا ، وأليكانتى.

كما أن المناطق الأقرب إلى جبال البرانس أكثر تعرضًا لزلزال محتمل، والزلزالان الوحيدان اللذان تجاوزا عتبة 7.0 درجات بمقياس ريختر هما الزلزالان اللذان حدثا في دوركال (غرناطة) في عام 1954 والآخر في كابو دي سان فيسنتي (1969)،  ومع ذلك ، كان أحدثها هو الذي حدث في لوركا (مورسيا) ، بقوة 5.1 درجة ، في عام 2011.

وأرسلت إسبانيا طائرتين مع 90 جندى إلى تركيا للمساعدة فى الإنقاذ بعد الزلزال، وأفادت وزيرة الدفاع ، مارجريتا روبليس ، أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو ستغادران إلى تركيا مع أكثر من 90 جنديًا للتعاون في مهام البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقالت روبلز في تصريحات لوسائل الإعلام بعد سفينتي كيرول ولومبارديرو ، إن وزارة الدفاع تنتظر "تصاريح التحليق" لإرسال هاتين الطائرتين اللتين ستغادران "بمجرد استعدادهما" للمساعدة "لأطول فترة ممكنة".

 

 

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة

محاولات إنقاذ المحاصرين مستمرة فى تركيا وسوريا.. أقوى زلزال فى المنطقة منذ قرن يخلف 4900 قتيل وآلاف الجرحى وتوقعات بارتفاع الضحايا إلى 20 ألف شخص.. إنقاذ أكثر من 7800 شخص بـ10 مقاطعات تركية.. وأسر سورية تستغيث

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:00 ص

دول العالم تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلازل فى تركيا وسوريا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 10:56 ص

مسئولة أممية: عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا ربما يرتفع إلى 20 ألف شخص

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 10:26 ص

استراليا ونيوزيلندا تعلنان تقديم مساعدات مالية لضحايا الزلازل فى تركيا وسوريا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:38 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة