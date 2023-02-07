100 وظيفة خالية فى الإسكندرية بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه .. التقديم غدا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، توفير فرص عمل للشباب عبارة عن 100 عامل تعبئة، و3 فنى خراطة، وفنى ميكانيكا، بإحدى شركات القطاع الخاص.

ونستعرض فى السطور التالية شروط الحصول على وظيفة بمديرية القوى العاملة:

1. أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية

2.أن يكون السن ما بين 35:20 سنة

3. استيفاء الأوراق المطلوبة (شهادة الخدمة العسكرية – وكعب العمل – و 4 صور شخصية – وصورة المؤهل)

4. من ينطبق عليه الشروط يتم ابرام عقود العمل فورا بمقر المديرية

5. على من يرغب بالالتحاق بفرص العمل التسيجيل على الرابط التالي: https://forms.gle/5RDKJVDQ7KXtXUbm8

6. يوجد امتيازات بدل انتقالات وتأمين صحي وتأمينات إجتماعية

7. المرتبات تبدأ من 3500 جنيه

8. المقابلات يوم الأربعاء الموافق 8-2-2023 بقاعة ديوان عام المديرية بسموحة

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أن ذلك يأتي بناء على الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضي بين وزير القوى العاملة حسن شحاته، وبين المسئولين بمجمع عمال مصر، وبحث سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات للشركات، ومنها توفير عمالة ماهرة، وتنفيذا لتوجيهات الوزير بالتنسيق مع مجمع عمال مصر لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.

جدير بالذكر أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، كشفت مؤخرا تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى الهمم.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

ووجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة ، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.