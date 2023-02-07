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"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل فى الإسكندرية برواتب 3500 جنيه

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:59 م
"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل فى الإسكندرية برواتب 3500 جنيه وزارة القوى العاملة -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، توفير فرص عمل للشباب عبارة عن 100 عامل تعبئة، و3 فنى خراطة، وفنى ميكانيكا، بإحدى شركات القطاع الخاص.

 

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أن ذلك يأتي بناء على الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضي بين وزير القوى العاملة حسن شحاته، وبين المسئولين بمجمع عمال مصر، وبحث سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات للشركات، ومنها توفير عمالة ماهرة، وتنفيذا لتوجيهات الوزير بالتنسيق مع مجمع عمال مصر لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.

 

وأِشار وكيل المديرية إلى أن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف: أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية، وأن يكون السن ما بين 35:20 سنىة، ويوجد امتيازات بدل انتقالات وتأمين صحي وتأمينات إجتماعية، والمرتبات تبدأ من 3500 جنيه، على أن تكون المقابلات يوم الأربعاء الموافق 8-2-2023 بقاعة ديوان عام المديرية بسموحة، والأوراق المطلوبة (شهادة الخدمة العسكرية – وكعب العمل – و 4 صور شخصية – وصورة المؤهل) ومن ينطبق عليه الشروط  يتم ابرام عقود العمل فورا بمقر المديرية، وعلي من يرغب بالالتحاق بفرص العمل التسيجيل على الرابط التالي: https://forms.gle/5RDKJVDQ7KXtXUbm8

 

جدير بالذكر أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، كشفت مؤخرا تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى الهمم.

 

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

 

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.


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