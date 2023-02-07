وكيل تموين الأقصر يفتتح المعرض الثامن من "أهلاً رمضان" بمدينة الزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، معرض جديد من معارض أهلا رمضان فى مدينة الزينية شمال المحافظة، وهو المعرض الثامن الذي يساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبيع السلع بأسعار مخفضة فى تلك المعارض لدعم الأهالى فى شتى أرجاء المحافظة.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تقوم المديرية بتوفير عدة أماكن لإقامة معارض أهلاً رمضان والمنافذ والشوادر، حيث تم افتتاح عدد 8 معارض أهلاً رمضان الرئيسية حتى الآن، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبيع السلع بأسعار مخفضة فى تلك المعارض لدعم الأهالى فى شتى أرجاء المحافظة.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه جاءت قائمة المعارض التى تم افتتاحها حتى الآن، 8 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، ومعرض سابع بالعديسات، والمعرض الأخير بمدينة الزينية، مشدداً على أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30% ، ويتواجد فيها السكر بسعر 14.5 جنيهاً للكيلو، وأكد أنه بناء على تعليمات معالي الوزير سيتم التوسع في إقامة معارض وشوادر بكافة أرجاء المحافظة.

وأوضح أنه بجانب معارض أهلا رمضان يجرى مشاركة الشركة المصرية لتجارة الجملة والسلاسل التجارية الكبرى ومشروع جمعيتي، وعدد 5 سيارات مشروع عربيتي بدائرة المحافظة بخلاف قوافل سيارات متنقلة للقطاع الخاص، ويجرى تجهيز وإطلاق قوافل السيارات المتنقلة التي تحمل السلع الغذائية بأسعار مخفضة تمهيداً لتوجيهها للمناطق البعيدة والتى تحتاج دعم لمحاربة الغلاء، وقوام القافلة 15 سيارة ما بين طن و5 طن، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد وكيل تموين الأقصر، أن سيارات القوافل تتوفر بها جميع المنتجات والسلع الغذائية بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%، وتتوافر بالسيارات المتنقلة لحوم ودواجن مجمدة ذات جودة عالية، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم المجمد ما بين 120 و130 و140 جنيهاً، والأرز بـ15 جنيها للكيلو، والسكر بـ17 جنيهاً للكيلو، كما تتوافر الجبن بأنواعها ودقيق وخضروات مجمدة، كما تتراوح أسعار الزيت ما بين 35 وحتى 50 جنيهاً للتر الواحد.