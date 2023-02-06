"تموين الأقصر": تلقى 137 شكوى بمعدل إنجاز 100%.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن نجاح المديرية على مدار الـ30 يوماً الماضية فى الرد على 137 شكوى من المواطنين تلقتها المديرية، والتى شملت البطاقات التموينية وإضافة المواليد وغيرها، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بسرعة الرد على شكاوى المواطنين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الرد على إجمالي عدد 137 شكوى مقدمة ببوابة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (رئاسة مجلس الوزراء)، وذلك بمعدل إنجاز قياس آداء 100 % والجهات الأخرى المختلفة خاصة بإيقاف بطاقات تموينية، وتلف بطاقة تموينية، وعدم إضافة زوجة وأبناء غير مستفيدين، وعدم الحصول على منحة الدعم الإستثنائي، وعدم إضافة مواليد، وارتفاع أسعار السلع وإدارة منشآت بدون ترخيص.. الخ.

وفى نفس السياق كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن نجاح إدارة حماية المستهلك على مدار الفترة الماضية فى فحص 150 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية، كما تم تلقى 969 شكوى تموينية بالمديرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وبما يحقق صالح المواطنين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار لـ"اليوم السابع"، أنه فى قطاع تحقيق الشكاوى الواردة للمديرية، قامت المديرية بإستقبال عدد 969 شكوى من المواطنين بشأن وجود مشاكل ببطاقاتهم التموينية، كما تم تفعيل دور إدارة حماية المستهلك بالمديرية، حيث قامت الإدارة بفحص إجمالي عدد 150 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية في مجال الغش التجاري وخدمات ما بعد البيع، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وبما يحقق صالح المواطنين.

أما عن الخدمات على مدار الفترة الماضية بقطاع التموين، فقد أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة بالأقصر، أنه تم تنفيذ الأوكازيون الصيفي والشتوي لتخفيض أسعار الملابس والأحذية والسجاد والموكيت، حيث تم اشتراك 150 محل ومعرض لعرض تلك المنتجات بأسعار تقل عن مثيلتها بحوالي من 15 لـ30%، مما أدى إلى توفير تلك المنتجات بأسعار ملائمة للمواطنين وكافة طوائف وطبقات المواطنين بالمحافظة.