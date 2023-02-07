اليوم السابع
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وزير خارجية النمسا: التحالف عبر الأطلسى ضرورى وحجر زاوية بسياستنا الخارجية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:54 م
وزير خارجية النمسا: التحالف عبر الأطلسى ضرورى وحجر زاوية بسياستنا الخارجية وزير خارجية النمسا
كتبت: هناء أبو العز

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أكد الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن التحالف عبر الأطلسي ضرورى لنا وأحد أحجار الزاوية فى سياستنا الخارجية، موضحا استمرار التنسيق الأمريكى النمساوى على مختلف المستويات فى المستقبل.

 

وقال شالينبرج - فى تصريح اليوم الثلاثاء من واشنطن قبل لقائه نظيره الأمريكى أنتونى بلينكين - إنه سيبحث مع الوزير الأمريكى توفير الدعم المستمر لأوكرانيا وتأكيد التضامن الكامل مع كييف.

 

وأشار إلى رغبة النمسا فى توسيع العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية فى السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم.

 

وفيما يتعلق بالحرب الروسية فى أوكرانيا.. قال شالينبرج إن حلف شمال الأطلسى والولايات المتحدة حريصان على عدم التدخل فى الحرب حتى الآن ولكن لايمكن الصمت أمام انتهاك سيادة أية دولة.

 

وأكد أن الدول الغربية أظهرت وحدة رائعة فى مواجهة الأحداث التى لا تطاق فى أوكرانيا.

 


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