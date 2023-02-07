وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات باستمرار رفع تجمعات مياه الأمطار

كتب على عبد الرحمن

أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية إلى استمرار محافظات مطروح والبحيرة وكفرالشيخ والغربية والدقهلية وبورسعيد ودمياط فى رفع تجمعات مياه الأمطار التى تعرضت لها نتيجة موجة الطقس السيئ والأمطار التى تعرضت لها المحافظات المشار إليها.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات المعرضة لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارات المرور والحماية المدنية.

وأشار التقرير الذى عُرض على اللواء هشام آمنة، إلى سقوط أمطار متوسطة مؤخرا على معظم مدن دمياط والغربية والدقهلية، فيما سقطت أمطار خفيفة على بعض أحياء محافظة القاهرة "المرج والنزهة ومصر الجديدة وبولاق والأزبكية وجميع أحياء المنطقة الجنوبية".

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية ميدانية فى الشوارع على مدار الساعة لرصد أى حالات طارئة تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع الشوارع.

وأضاف اللواء آمنة أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، وتقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء لتذليل أى معوقات.