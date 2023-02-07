وزارة القوى العاملة تعلن 80 فرصة عمل لذوى الهمم فى المنيا

كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن استلامها طلبًا من إحدى الشركات المتخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة، وإحدى الشركات المتخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، توضح فيه احتياجها لـ80 فرصة عمل للأشخاص من ذوى الاعاقة، و"الصم والبكم" من أبناء محافظة المنيا، وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركتين.

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة، أن المديرية تتواصل مع "الشركتين" لإرسال أسماء من طالبى العمل من "ذوى الهمم"، مشيرا أن ذلك يأتى بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بشأن الاهتمام بملف ذوى الإعاقة وحصرهم، وتأهيلهم وتدريبهم وتشغيلهم، لدمجهم فى سوق العمل، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف مدير المديرية، أنه سوف يتم إنشاء خط مستقل بالشركتين بإشارات ضوئية تتناسب معهم مع توفير متخصص يقوم بترجمة الإشارات وأن الشركة على استعداد تام لتدريبهم فى مجال الحياكة وباقى الأنشطة داخل خطوط الانتاج، موجهًا بسرعة حصر وترشيح ذوى الإعاقة من وذلك تمهيدا لإلحاقهم للعمل بالشركتين.

جدير بالذكر أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، كشفت مؤخرا تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى الهمم.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.