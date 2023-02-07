هل ارتفاع ضغط الدم يصيب كبار السن فقط أم يصيب الشباب أيضًا؟

كتبت فاطمة خليل

غالبًا ما يُنظر إلى ارتفاع ضغط الدم على أنه مشكلة ترتبط بالتقدم في السن، حيث يعاني معظم الناس من ضغط دم غير طبيعي لأول مرة، في الخمسينيات والستينيات من العمر، لكن هل هذا يعني أن الإصابة بارتفاع ضغط الدم خاصة بكبار السن فقط؟، قال الباحثون إن مرض ارتفاع ضغط الدم يؤثر على كبار السن وعلى الشباب أيضًا، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقال الخبراء إنه يمكن أن يعاني الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا أيضًا من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، وهذا يسمى ارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة أو ارتفاع ضغط الدم المبكر.

وهذا يعني أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و23 عامًا يمكن أن يصابوا بارتفاع ضغط الدم في بعض الأحيان بسبب بعض الأسباب.



الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم عند الشباب هي: فرط نشاط الغدة الدرقية، مشاكل في الكلى، ارتفاع ضغط الدم في الشريان الكلوي، تضيق الشريان الأورطي.



أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب والكبار تختلف

إن أسباب ظهور ارتفاع ضغط الدم لدى الصغار والكبار تختلف كثيرًا، أحد الأمثلة على ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب هو فرط نشاط الغدة الدرقية، حيث يكون مستوى T3 وT4 مرتفعًا بشكل استثنائي.

من بين الأسباب الأخرى، مشاكل الكلى، وارتفاع ضغط الدم في الشريان الكلوي، وتعاطي المخدرات، وتضيق الشريان الأورطي أو انقباض الشريان الرئيسي في الجسم أو الشريان الأورطي، أو ورم القواتم أو ورم الغدد الصم العصبية الذي ينمو من خلايا الكرومافين الموجودة في الغدد الكظرية.

ضغط الدم مهمًا حتى عندما تكون صغيرًا فى السن

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلات AHA، فإن ارتفاع ضغط الدم شائع بين الشباب، حيث يصيب 1 من كل 8 بالغين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا.



يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم آثار صحية ضارة حتى في سن مبكرة المرتبطة بارتفاع معدلات تضخم البطين الأيسر والتغيرات في حجم المخ وحجم فرط كثافة المادة البيضاء، ما يشير إلى أن ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ.

الجهل وعدم التشخيص يشكلان خطرًا أكبر

تنتشر الأسطورة المحيطة بظهور ارتفاع ضغط الدم لدرجة أن الشباب لا يلاحظون الأعراض، وحتى لو حدث ذلك، فهم لا يهتمون بها ويتخطون الذهاب إلى الطبيب، فهذه العوامل تزيد وتزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الشباب.



يجب على الشباب فحص ضغط الدم بانتظام لا توجد أي علامات إنذار مبكر لارتفاع ضغط الدم، وتظهر فقط الأعراض المرتبطة بالمضاعفات الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، وإن كان ذلك في مرحلة لاحقة.

ما الذي يمكن عمله للتخفيف من هذه المخاطر؟

العادات البسيطة والصحية مثل النظام الغذائي الموسمي والمتوازن، وممارسة الرياضة بشكل أكبر، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة، والحد من تناول الملح أو الصوديوم، والحفاظ على الوزن يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، ويجب أن يكون تناول الملح المثالي يوميًا أقل من 1500 مجم.



يجب ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 150 دقيقة في الأسبوع لا تعني التمارين بالضرورة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، يمكن أن تستفيد من التمارين من خلال الأعمال اليومية مثل المشي وصعود لدرج، يجب دائمًا تجنب الدهون المشبعة والمتحولة.