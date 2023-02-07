نصائح تساعدك فى علاج آلام الرقبة.. منها تقليل استخدام الموبايل

كتبت نهير عبد النبى

تؤثر الكثير من العادات السيئة على صحة الرقبة وتسبب الألم والالتهاب الشديد، مثل الجلوس بشكل خاطئ واستخدام الموبايل لفترات طويلة دون الجلوس أو وضعه بالشكل الصحيح، نادرا ما تبدأ آلام الرقبة بين عشية وضحاها وعادة ما تتطور بمرور الوقت.

وحسب ما ذكره موقع هارفارد قال الدكتور زكريا إسحاق، المدير الطبى لمركز رعاية العمود الفقرى الشامل فى جامعة هارفارد، إنه قد يكون ناتجًا عن التهاب المفاصل أو مرض القرص التنكسى، ويزيد من سوء الموقف، وانخفاض قوة العضلات، والإجهاد، وحتى قلة النوم.



يمكن أن تساعدك النصائح التالية فى تخفيف ألم الرقبة

- لا تبقى فى وضع واحد لفترة طويلة، لكن إذا نهضت وتحركت كثيرًا بما يكفى، فستتجنب أن تعلق رقبتك فى وضع غير صحى.

- قم بإجراء بعض التعديلات المريحة، ضع شاشة الكمبيوتر على مستوى العين حتى تتمكن من رؤيتها بسهولة، استخدم وظيفة التحدث الحر على هاتفك أو ارتد سماعة رأس ضع الجهاز اللوحى على وسادة بحيث يكون بزاوية 45 درجة، بدلاً من وضعه بشكل مسطح على حجرك.

- إذا كنت ترتدى نظارة، فاحرص على تحديث الوصفة الطبية الخاصة بك، يقول الدكتور إسحاق "عندما لا تكون وصفة النظارات الخاصة بك محدثة، فإنك تميل إلى إمالة رأسك للخلف لرؤية أفضل.

- لا تستخدم الكثير من الوسائد، النوم مع عدة وسائد تحت رأسك يمكن أن يخنق نطاق حركة رقبتك.

- قبل تحريك دولاب كبير عبر الغرفة، ضع في اعتبارك ما قد يفعله برقبتك وظهرك، واطلب المساعدة.

- الحصول على ليلة نوم جيدة، حيث تزيد مشاكل النوم من خطر الإصابة بالعديد من الحالات المختلفة، بما في ذلك آلام العضلات والعظام.

بشكل عام، لا داعى للقلق من آلام الرقبة، لكن إذا حدثت مع أعراض أخرى أكثر خطورة مثل الألم المنتشر أو الضعف أو تنميل الذراع أو الساق، فتأكد من مراجعة طبيبك.