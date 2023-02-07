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نائب محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.13%

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:41 م
نائب محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.13% نائب محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
المنيا حسن عبد الغفار

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اعتمد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023 للشهادة الإعدادية، نائبا عن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 74.13%، بحضور المهندس حمدى السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

وأعرب نائب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق، ومؤكدا حرص واهتمام الدولة على دعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

 
من جانبه، أوضح حمدى السيد، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 91227 طالباً، حضر منهم 88135 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65338 طالباً، بنسبة نجاح 74.13%.

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