نائب رئيس البنك الدولى تشيد بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

كتب وليد عبد السلام

نشرت مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية تغريده على موقع التدوينات القصيرة تويتر عقب زيارتها التفقدية الأخيرة لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية تضمنت اعجابها بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمصر، والذي يهدف إلى تقوية نظام تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك تطبيق مفهوم الرعاية الصحية الأولية لتحسين جودة مخرجات الرعاية الصحية، إضافة إلى ضمان توفير الملاءة المالية."