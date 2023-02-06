نائب رئيس "الرعاية الصحية" يتفقد عددا من منشآت الهيئة بالإسماعيلية.. صور

أجرى الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، بناء على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة تفقدية لعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، شملت وحدة طب أسرة «السبع آبار شرقية»، و«مجمع الإسماعيلية الطبي»، وذلك لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والوقوف على ماتقدمه المنشآت من خدمات طبية وعلاجية ورعاية صحية لمنتفعي المنظومة الجديدة.
وخلال الجولة التفقدية تم المرور على كافة أقسام وحدة طب الأسرة السبع آبار شرقية، والتى تقدم خدمات طب الأسرة لأكثر من 36 ألف نسمة، وقدمت أكثر من 107 آلاف خدمة طبية وعلاجية، ثم اطلع على كافة الخدمات الطبية والعلاجية في الأقسام المختلفة بمجمع الإسماعيلية الطبي، واستطلاع آراء المرضى المترددين على أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والعمليات، والعنايات المركزة والحضانات، والتحدث مع المرضى بأقسام الأستقبال، والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، لقياس مدى رضائهم عن الخدمة.
وخلال الزيارة أيضًا، تم تفقد المطبخ والتعقيم، وكافة مخازن المجمع الطبي للوقوف على مدى توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة، لتقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.
نائب رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد عدد من المنشآت (1)
نائب رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد عدد من المنشآت (2)
نائب رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد عدد من المنشآت (3)
نائب رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد عدد من المنشآت (4)
نائب رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد عدد من المنشآت (5)
نائب رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد عدد من المنشآت (6)
نائب رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد عدد من المنشآت (7)
نائب رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد عدد من المنشآت (8)
نائب رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد عدد من المنشآت (9)
نائب رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد عدد من المنشآت (10)
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