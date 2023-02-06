نائب رئيس "الرعاية الصحية" يتفقد عددا من منشآت الهيئة بالإسماعيلية.. صور

وخلال الجولة التفقدية تم المرور على كافة أقسام وحدة طب الأسرة السبع آبار شرقية، والتى تقدم خدمات طب الأسرة لأكثر من 36 ألف نسمة، وقدمت أكثر من 107 آلاف خدمة طبية وعلاجية، ثم اطلع على كافة الخدمات الطبية والعلاجية في الأقسام المختلفة بمجمع الإسماعيلية الطبي، واستطلاع آراء المرضى المترددين على أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والعمليات، والعنايات المركزة والحضانات، والتحدث مع المرضى بأقسام الأستقبال، والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، لقياس مدى رضائهم عن الخدمة.

وخلال الزيارة أيضًا، تم تفقد المطبخ والتعقيم، وكافة مخازن المجمع الطبي للوقوف على مدى توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة، لتقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.