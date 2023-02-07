ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 34 سفينة، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3300 طن تشمل: 100 طن حديد و3200 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7346 طنًا تشمل: 477 طن قمح و102 طن ابلاكاش و1953 طن حديد و815 طن فول و1069 طن خشب زان و2930 طن سكر.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 309 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2424 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48923 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 100965 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3998 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4289 شاحنة.

واستقبل اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة اللواء بحرى رفيق جلال وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة، وذلك بحضور اللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل، وممثلو الجهات الرقابية ذات الصلة وقيادات الهيئة.

تأتى تلك الزيارة تنفيذا لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بالمرور الدورى على كافة موانئ الجمهورية للتأكد من سلامة كافة إجراءات العمل بها، وبدأت أعمال اللجنة بتقديم عرض توضيحى تناول أهم التوصيات الواردة بتقرير المرور السابق وما تم من إجراءات بشأنه.

ويقوم أعضاء اللجنة بجولات ميدانية تمتد لعدة أيام لمراجعة سلامة الإجراءات المتخذة داخل الميناء لضمان أمن وسلامة تداول وتخزين البضائع والتصرف فى البضائع الرواكد والمهمل وجهود المحافظة على البيئة والتى تتضمن خطة التخلص من المخلفات وخطة مكافحة التلوث بالزيت ومدى تطبيقها عمليا بميناء دمياط، والمرور على معدات الشركات والتأكد من مدى مطابقتها لشهادات المعايرة، والتأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية المطبقة بالميناء، والمرور على الوحدات البحرية العاملة بالميناء للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها الفنية للإبحار، والتأكد من سلامة إجراءات الدخول والخروج للشاحنات والبضائع من بوابات الميناء، والمرور على معامل الفحص المركزية والتأكد من كفاءة كافة أجهزة الفحص كما تشتمل المراجعة على إجراء مناورة مكافحة حريق بإحدى ساحات الخردة، وإحدى الوحدات البحرية.