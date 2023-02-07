مياه المنوفية: إحلال العدادات الميكانيكية بأخرى مسبقة الدفع للمنشآت الحكومية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه بناء على تعليمات الشركة القابضة وتماشيا مع توجهات الدولة بترشيد استهلاك المياه تمكن القطاع التجارى بالشركة من تغيير 60% من العدادات الخاصة بالهيئات والجهات الحكومية بعدادات مسبقة الدفع بما فيها العدادات المعطلة والتالفة والممارسات وأكثر من 80% من العدادات الخاصة بمساجد الأوقاف وعدد كبير من العدادات التالف والمعطلة الخاصة بالأهالى بعدادات مسبقة الدفع بجميع نواحى المحافظة تزامناً مع الخطة الموضوعة للبدء فى تغيير جميع الممارسات بجميع نواحى المحافظة بعدادات مسبق الدفع.

وأشار إلى حرص الشركة على تحسين الخدمة المقدمة للعميل، وتوفير وسائل حديثة لاحتساب استهلاكات العملاء ضمن خطة الشركة القابضة فى التحول الرقمى للخدمات المقدمة للمواطنين وفى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الأستاذ عادل المليجى رئيس القطاع التجارى أن من مزايا تلك العدادات القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، مشيرًا إلى أن العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطن اثناء الاستخدام.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الشركة القابضة بأهمية ميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء ورفع الوعى بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وتقليل فاقد المياه حرصا على مستحقات الشركة.