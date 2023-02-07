منتخب جامعة الإسكندرية للكاراتيه يتفوق فى بطولة الشهيد الرفاعى للجامعات

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك فريق جامعة الإسكندرية للكاراتيه في بطولة الشهيد الرفاعى للجامعات ال50 وتفوق الفريق طلبه وطالبات على الجامعات الاخرى فى اليوم الأول للبطولة .

وجاءت النتيجة بالحصول علي ميداليه برونزيه كاتا طلبه، والمركز الخامس طلبه ميداليه برونزيه ، كاتا طالبات وخامس طالبات ميزان الـ 50 طالبات، ميداليه ذهب وميداليه برونزيه، وبرونزيه ميزان ال55 ، بينما ميزان ال61 حصل الفريق على الميدالية الفضيه وبرونزية، وميزان ال68 حصل على الميدالية الذهبية والبرونزية ، بينما ميزان فوق 68 حصل على الميدالية الفضية .

فى سياق آخر فاز فريق جامعة الإسكندرية لكرة اليد رجال على جامعة القاهرة ضمن دوري الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال50 وقدم النشاط الرياضي فى رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية التهنئة للفريق لهم دوام التفوق.

كما فازت جامعة الإسكندرية على 18 ميدالية ذهبية وفضيه وبرونزية في بطولة الشهيد الرفاعي للتايكوندو في نسختها ال50 طلبة وطالبات للجامعات والمعاهد العليا المصرية والتي استمرت لثلاثة أيام متتالية وذلك بالتعاون بين الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وجامعة حلوان .

وأقيمت البطولة بصالة جامعه حلوان بمدينة القاهره بمشاركة 25 جامعة ، بإجمالي عدد المشاركين 236 طالب وطالبة) وقد أسفرت نتائج البطولة لجامعه الإسكندرية عن 4ميداليات ذهبية 5ميداليات فضيه ، 9ميداليات برونزية وذلك تحت رعاية المدير الجهاز الفني لمنتخب جامعه الإسكندرية الكابتن محمود عبد الجواد هارون، والمدرب كابتن محمد فتحى.

وجاءت تفاصيل المسابقة فى بطولة البومزا:

الطالب سيف الدين اسلام (جامعة الإسكندرية)، الطالب عبدالله محمد حسن (جامعة الإسكندرية)، ميزان تحت 54 المركز الثاني، الطالب محمد رجب ( تربيه رياضيه)، المركز الثالث الطالب زياد إ سلام ( جامعه الاسكندريه)

وجاءت نتيجة البطولة ميزان تحت 58 كيلو المركز الثاني الطالب آمر محمد ميزان تحت 63كيلو المركز الثاني الطالب أحمد مجدي (كليه التربيه الرياضيه)، ميزان تحت 80 كيلو:

ميزان تحت 87 كيلو المركز الاول الطالب عبدالرحمن فوزي.

وجاء نتائج الطالبات بطولة البومزا المركز الأول الطالبة جنة الله حامد المركز الثالث الطالبة روان جاسر ميزان تحت 46 كيلو المركز الثالث الطالبة غرام محمدالمركز الثالث الطالبة آمنه عمران ، ميزان تحت 49 كيلو المركز الثالث مكرر الطالبة ميرنا ممدوح، ميزان 62 كيلو المركز الأول الطالبة حبيبه عمرو المركز الثاني الطالبة إسراء ابوشادي، ميزان تحت 73 كيلو المركز الأول الطالبة بسملة محمد ، المركز الثاني الطالبة روان حسام ونتائج المسابقة ميزان فوق 73 كيلو المركز الثالث الطالبة يمني محمد، المركز الثالث مكرر: الطالبة روان أحمد .