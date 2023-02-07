فوز فريق جامعة الإسكندرية لكرة الطائرة فى بطولة الشهيد الرفاعى

فاز فريق جامعة الإسكندرية لكرة الطائرة رجال على فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ضمن دوري الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ50 لينضم الفريق ضمن إنجازات منتخب جامعة الإسكندرية فى البطولة وتحقيق اهداف مميزة للتأهيل للتصفيات النهائية.
فى سياق آخر، فاز فريق جامعة الإسكندرية لكرة اليد رجال على جامعة القاهرة ضمن دوري الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال50 وقدم النشاط الرياضي فى رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية التهنئة للفريق لهم دوام التفوق.
كما فازت جامعة الإسكندرية على 18 ميدالية ذهبية وفضيه وبرونزية في بطولة الشهيد الرفاعي للتايكوندو في نسختها ال50 طلبة وطالبات للجامعات والمعاهد العليا المصرية والتي استمرت لثلاثة أيام متتالية وذلك بالتعاون بين الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وجامعة حلوان .
وأقيمت البطولة بصالة جامعه حلوان بمدينة القاهره بمشاركة 25 جامعة، بإجمالي عدد المشاركين 236 طالبا وطالبة) وقد أسفرت نتائج البطولة لجامعه الإسكندرية عن 4 ميداليات ذهبية 5 ميداليات فضية، 9ميداليات برونزية وذلك تحت رعاية المدير الجهاز الفني لمنتخب جامعه الإسكندرية الكابتن محمود عبد الجواد هارون، والمدرب كابتن محمد فتحي.
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