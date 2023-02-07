فوز فريق جامعة الإسكندرية لكرة الطائرة فى بطولة الشهيد الرفاعى

كما فازت جامعة الإسكندرية على 18 ميدالية ذهبية وفضيه وبرونزية في بطولة الشهيد الرفاعي للتايكوندو في نسختها ال50 طلبة وطالبات للجامعات والمعاهد العليا المصرية والتي استمرت لثلاثة أيام متتالية وذلك بالتعاون بين الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وجامعة حلوان .

وأقيمت البطولة بصالة جامعه حلوان بمدينة القاهره بمشاركة 25 جامعة، بإجمالي عدد المشاركين 236 طالبا وطالبة) وقد أسفرت نتائج البطولة لجامعه الإسكندرية عن 4 ميداليات ذهبية 5 ميداليات فضية، 9ميداليات برونزية وذلك تحت رعاية المدير الجهاز الفني لمنتخب جامعه الإسكندرية الكابتن محمود عبد الجواد هارون، والمدرب كابتن محمد فتحي.