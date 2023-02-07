اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:09 م
أكرم القصاص
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مكتبة الإسكندرية تنظم "اليوم المهنى" لبناء قدرات الشباب السبت المقبل

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:30 م
مكتبة الإسكندرية تنظم "اليوم المهنى" لبناء قدرات الشباب السبت المقبل "اليوم المهنى" بمكتبة الإسكندرية لبناء قدرات الشباب
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم التواصل الدولى بقطاع المكتبات بالتعاون مع المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج، فعالية "يوم الإسكندرية المهنى"، وذلك الساعة العاشرة صباح يوم السبت 11 فبراير، بقاعة الأغراض المتعددة بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية

 

تأتى تلك الفعالية فى إطار برنامج قطاع المكتبات لبناء قدرات الشباب المصرى بهدف تنمية وتطوير مهاراته وتوسيع مداركه عن متطلبات المجتمع وسوق العمل فى الوقت الحالى، وكيفية متابعة التطور ومواكبته؛ بهدف إيجاد فرص عمل أفضل وتأهيلهم لتحديات سوق العمل المتغير ودفع العجلة الإنتاجية للسوق المصرية، وإعمالًا بتوصيات المنتدى الدولى (المستقبل ينتمى لإفريقيا) الذى تم تنظيمه بالتعاون مع جامعة سنجور فى الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2022م.

 

ومن هذا المنطلق، يدعو قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية الشباب للانضمام لرحلة مهنية على مدار يوم كامل من خلال حلقات نقاشية مختلفة، وورش عمل مهنية، ومجموعة من المحاضرات التى تطرح أشكال تطور سوق العمل ومتطلباته فى مصر، وآلية مواكبة هذا التطور لتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية بالمجتمع.

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

فرص عمل

بناء قدرات الشباب



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