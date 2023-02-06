الخميس.. محاضرة عن المدينة العربية "الإسلامية" بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية محاضرة بعنوان: «عن المدينة العربية "الإسلامية": بين نشأة العمران وتأريخ المفهوم»، وذلك يوم الخميس المقبل، من الساعة 1.00 ظهرًا إلى 3.00 مساءً، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بمبنى المكتبة الرئيسية.

يلقى المحاضرة الدكتور نزار الصياد، أستاذ متميز فى العمارة والتخطيط العمرانى فى جامعة كاليفورنيا، بركيلى. ويعرض خلال المحاضرة تاريخ ظهور فكرة "المدينة الإسلامية" من قبِل المستشرقين الأوروبيين، كما يحلل تطورها كمفهوم تاريخى، ثم يعالج من خلال دراسة متعمقة فى نمط العمران وعملية بناء وتطوير المدينة فى صدر الإسلام، مع ‏التركيز على الدور الذى لعبه الخلفاء والولاة المسلمون فى تشكيل عمارتها وعمرانها، موضحًا الفرق بين مدن المعسكرات الأولى وعواصم ‏الإمبراطوريات الإسلامية الكبرى.

وصدر للدكتور نزار الصياد الكثير من الكتب بعدة لغات عن تاريخ العمران فى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة عن القاهرة.

من جهه أخرى، شهدت أجنحة مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إقبالاً كثيفاً من جمهور المعرض على مطبوعاتها، حيث تصدرت مبيعات مكتبة الإسكندرية بالمعرض الأعداد المختلفة من سلسلة "التراث الإنسانى للنشء والشباب"، وكتاب ‏”كلمات من الحياة فى مصر القديمة”، وكتاب "‏مصر الخالدة"، ومجلة "ذاكرة مصر"، وكتاب "‏ضبط النص بين المخطوط والمطبوع"، والجزئين الأول والثانى من كتاب "الانتصار لواسطة عقد الأمصار"، وكتاب "كيمياء السعادة"، وكتاب "‏دليل النباتات فى مصر القديمة"، وكتالوج "خضير البورسعيدي"، بالإضافة إلى كتاب "‏كيف تقرأ المصرية القديمة - الهيروغليفية".

وتشارك مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والخمسين بجناحين أحدهما للعرض وهو مخصص للاطلاع وتفقد إصدارات المكتبة وآخر للبيع، من خلالهما تقدم المكتبة لجمهور المعرض أكثر من 550 عنوان من أحدث وأبرز إصداراتها التى تتميز بالتعددية والتنوع الكبير فى العديد من الجوانب أبرزها التعددية فى أقسام وتخصصات العلوم والمعارف الإنسانية التى تتناولها تلك إصدارات المكتبة، بالإضافة التنوع فى أساليب الطباعة من طبعة فاخرة إلى طبعة اقتصادية أو شعبية، حرصاً من مكتبة الإسكندرية على أن يتناسب منتجها الثقافى كافة الفئات والشرائح المجتمعية.

وحرص جمهور المعرض على اقتناء الأعداد الجديدة من إصدارات مكتبة الإسكندرية الدورية التى توليها المكتبة مساحة كبيرة من الاهتمام ضمن مطبوعاتها، ومن أبرزها مجلة "ذاكرة مصر"؛ التى تُعنى بالتراث الشعبى والهوية والتاريخ الوطنى المصرى، ومجلة "ذاكرة العرب"؛ والتى تهتم بالتراث الثقافى والتاريخى والحضارى للبدان العربية والإسلامية وتهدف إلى التأكيد على أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربى الراهن، بالإضافة إلى "سلسلة كراسات قبطية"، ودورية "علم المخطوط"، وحولية "أبجديات".

كما حرصت مكتبة الإسكندرية على تقديم ما هو مميز لجمهور المعرض هذا العام، حيث خصصت خصم يُقدر ب 20%؜ على مطبوعاتها داخل المعرض، ينتهى هذا الخصم بانتهاء فترة انعقاد المعرض.