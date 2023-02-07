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مصرع 4 مهاجرين وفقدان 20 آخرين إثر غرق قارب فى جزيرة ليسبوس اليونانية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:42 ص
مصرع 4 مهاجرين وفقدان 20 آخرين إثر غرق قارب فى جزيرة ليسبوس اليونانية قارب
فاطمة شوقى

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أعلن خفر السواحل فى اليونان أن أربعة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم، وهناك نحو 20 آخرين فى عداد المفقودين، كما تم إنقاذ 39 على الأقل، إثر غرق ثانى قارب للمهاجرين منذ بداية الأسبوع، وفقا لصحيفة "لا جاثيتا" الإسبانية.

 

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل اليونانية، إن الثلاثة الذين لقوا حتفهم هم امرأتين ورجل كانوا ضمن مجموعة أشخاص يبلغ عددها نحو 41 فردا أثناء غرق زورقهم بعد اصطدامه بشعاب مرجانية بالقرب من جزيرة ليسبوس اليونانية.

 

وأضافت أنه تم إنقاذ 16 شخصا حتى الآن وتتواصل عمليات البحث بحرا وجوا وبرا والتى تعوقها الرياح العاتية، وكان خفر السواحل اليونانى قد أعلن أمس أول أن أربعة مهاجرين بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ليروس فى جنوب شرق بحر إيجة وأن القوات انتشلت جثمان امرأة وأنقذت 39 مهاجرا على الأقل كانوا قد أبحروا من تركيا بحسب رواياتهم.

 

تعد اليونان، إلى جانب إسبانيا وإيطاليا، إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبى للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.


اليونان

الاتحاد الاوروبى

مهاجرين

الهجرة



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