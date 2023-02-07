مدير مرصد قنديللى التركى: زلزال تركيا وسوريا يعادل قوة 130 قنبلة ذرية

كتب- وكالات

خلّف زلزال تركيا وسوريا دماراً مروعاً، أحدث خسائر فادحة، قُدرّت تكلفتها بالمليارات، لا سيما مع متطلبات إعادة إعمار البنية التحتية وتعويض الناجين، الأمر الذي يسفر عن أعباء ينوء كاهل معظم الحكومات على تحملها.

وقال مدير مرصد قنديللى للزلازل في جامعة البوسفور التركية ومدير معهد البحوث الزلزالية التركي، مصطفى إرديك، في حديثٍ خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنّ: "موقع الزلزال كان معروفاً؛ لكن لم يكن بإمكان أحد توقّع الوقت، إذ راكم هذا الزلزال فى هذا الجزء من الصدع في عام 1114 وعلى مدار 900 عام ضغطًا كافيًا لإحداث زلزال كبير بهذا الحجم".

واضاف: "الزلزال كان متوقعًا في سلسلة تلال هاتاي وعثمانية وكهرمان مرعش وغازي عنتاب بقوة 130 قنبلة ذرية، فالكارثة ضخمة في يوم شتاء بارد".

وبحسب موقع "بليدج تايمز"، فإن وجود تركيا بين الصفيحتين يؤدي إلى ضغط على المنطقة، التي تتموضع على خطوط متصدعة عديدة، ويعد خط الصدع للأناضول الذي تلتقي فيه الصفيحة الأوراسية والأناضولية الأكثر تدميراً، إذ يمتد من جنوب إسطنبول حتى شمال شرق تركيا.

وأشار بشير إرديك إلى أنَّ صدع شرق الأناضول حيث وقع الزلزال هو الحد الفاصل بين الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية؛ ما يؤدي إلى امتصاصه جميع الضغوط.

وتشير هيئة المسوح الجيولوجية الأمريكية إلى أنَّ "الموقع الأولي للزلزال يضعه بالقرب من ملتقى ثلاثي بين الأناضول والجزيرة العربية وأفريقيا، تتوافق آلية وموقع الزلزال مع وقوعه في منطقة صدع شرق الأناضول أو منطقة صدع تحويل البحر الميت".

مدير معهد البحوث الزلزالية التركي قال أيضاً: الزلزال أكبر من زلزال 1999، حيث أطلق ما يقرب من 4 لـ 5 أضعاف الطاقة التي أطلقها زلزال إزميد".

بينما يقول الأكاديمي التركي، مظفر شينيل، إنّ الزلزال وقع في المنطقة التي يعيش بها الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا في مدينة غازي عنتاب وكيليس، مؤكّداً أنّه من الصعب "تقدير الضرر".

ويؤكد في تصريحات خاصّة لموقع " اقتصاد سكاي نيوز عربية" أنّ "وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية اتخذت إجراءات فورية عبر إرسال فرق البحث والإنقاذ التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال".

ويضيف: "تقع منطقة الزلزال بالقرب من خط أنابيب باكو جيهان وخط أنابيب كركوك-يومورتاليك، حيث يقع أحد محطات توليد الطاقة في يومورتاليك، لكن لا يوجد ضرر كبير في محطات الطاقة وخطوط الأنابيب، والأهم من ذلك أنّ أول محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا تقع أيضًا في الجوار؛ لكن كل شيء آمن".

ويتفق الأكاديمي التركي مع مدير إدارة البحوث الزلازلية التركية على ضرورة " اتباع تركيا لسياسة الحد من الضرر، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في تشييد المباني".

ويستطرد: "منذ عام 1999، اتخذت تركيا قفزة كبيرة تشييد المباني وفقاً للإجراءات العالمية والحدّ من الضرر، لكن منذ 6 أعوام وتركيا فقدت السيطرة على كل شيء".

بينما يرى الخبير الجيولوجي في جامعة البسفور، مراد توركيس، أنَّ "النظام التكتوني للمنطقة التي وقع بها الزلزال، وبصفة خاصة هيكل الصدع النشط والجغرافيا، معقدٌ للغاية".

ويشير في حديث مقتضب لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أنَّ "الأبحاث الجديدة والمعلومات والبيانات الجديدة ستكشف عن الكثير من المعلومات عن تلك المنطقة في الأشهر القليلة المقبلة".

وفي فجر الاثنين، قُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا، وأعقب هذا الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب، زلزال آخر بنفس الشدة تقريبا وكان مركزه شمالي غازي عنتاب.

الزلزال خلّف وراءه- حتى الآن- ما يزيد عن أكثر من 5 الاف قتيل من تركيا وسوريا، والعدد مُرشّح للزيادة في الأيام المقبلة، وفقاً لريك برينان مدير مكتب الإقليمي للطوارئ التابع لمنظمة الصحّة العالمية بشرق المتوسط الذي قال لرويترز: "أتوقع زيادة أعداد القتلى بشكل كبير".

الزلزال ضرب 10 مدن تركية: غازي عنتاب، وقهرمان ماراش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس، وانهارت العديد من المباني، وتم نشر فرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في برد قارس.

من بين المباني التي دُمرت كانت قلعة غازي عنتاب التي بنيت خلال مرحلة الإمبراطورية الرومانية، وهي معلم تاريخي صمد لأكثر من ألفي عام.

وقال خبير الزلازل التركي البارز، أوفجون أحمد أركان، عبر حسابه على موقع تويتر أنَّ: تكلفة الزلزال تراوحت بين 35 و50 مليار دولار، بينما يبلغ العجز التجاري المحلي والخارجي لتركيا 110 مليارات دولار، ولذا فأن الزلزال يمثل كارثة كاملة".

وأضاف "تبلغ تكلفة وفاة شخص واحد بسبب الزلزال مليون و 250 ألف دولار، ولسوء الحظ، سيؤدي ذلك إلى تراجع التنمية في تركيا".

بينما هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قالت إنّه من المتوقع أن يصل التأثير الاقتصادي لأكثر من مليار دولار جراء الزلزال.

وعلى مستوى العملة، هبطت الليرة التركية مباشرة بعد وقوع الزلزال إلى مستوى قياسي جديد مسجلة 18.85 أمام الدولار، قبل أن تقلص خسائرها خلال النهار.

وبينما انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا بنسبة 4.6 بالمئة، مع تهاوي البنوك بأكثر من 5 في المائة، قبل تقليص بعض الخسائر.

وبحسب تقرير للموقع البريطاني المتخصص في الأسواق "آرتمايز" فإن غالبية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الزلزال المدمر من المرجح أن تكون غير مؤمنة، مما يؤدي إلى خسارة على الأرجح ستكون قليلة لقطاع التأمين وربما صناعة إعادة التأمين.

وقال ستيف بوين، كبير المسؤولين في شركة استشارات التأمين العالمية جالاجر ري، إن زلزالًا مشابهًا بقوة 6.7 درجة أدى إلى خسائر بلغت حوالي 600 مليون دولار عندما وقع في نفس المنطقة خلال يناير 2020.

وعلى مستوى قطاع النفط والغاز توقف ميناء النفط التركي في "جيهان"، كما تضرر ميناء إسكندرون الواقع في إقليم خطاي بجنوب البلاد

وأكدت شركة بوتاش التركية لتشغيل خطوط الأنابيب عدم تضرر خطوط الأنابيب الرئيسية.

وفي تركيا، يتم تقديم التأمين الإجباري ضد الزلازل للأتراك من خلال مجموعة التأمين ضد الكوارث TCIP، والتي تبلغ قدرتها على سداد مطالبات التأمين بقيمة 2.5 مليار دولار.

والتأمين الإجباري أقرّته الدولة التركية بعد زلزال إزميد 1999 ويعود لمؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية

يغطي التأمين الأضرار التي تصيب الأبنية بعد الزلازل

تشمل الأضرار المادية والحرائق والانفجارات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الزلازل.

أمّا في سوريا لم يتضح بعد حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة، لكن التقديرات الأوليّة تشير إلى أنه لن يتخطى حجم الأضرار الناتجة عن الحرب الأهلية.

وتحدثت تقارير سورية عن تصدّع في سد ميدانكي في منطقة عفرين جراء الزلزال، وتضرر مستشفى الدانة بأضرار جسيمة وإخلاءه بالكامل.

وأعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انهيار 150 مبنى بشكل كامل و330 بشكل جزئي وتصدع آلاف المباني في شمال غربي سورية جراء الزلزال.