محافظ مطروح يوجه الجهات المعنية برفع تراكمات مياه الأمطار.. صور

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمحافظة والتعامل مع موجة الطقس الغير المستقر، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لجهود مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة، فى إزالة تراكمات المياه بالشوارع الداخلية بالمدن والطريق الدولى وكافة الاثار الناجمة لحالة عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية وسقوط الامطار الغزيزة التى تشهدها مدن ومراكز المحافظة.

كذلك التوجيه لشركة الكهرباء بالعمل على استقرار التيار الكهربى ومتابعة شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها، ويواصل قطاع كهرباء مطروح على مدار الساعة اعمال الصيانة فى عدد من المناطق والعمل على إصلاح جميع الأعطال والاماكن المتاثره، وقيام فرق الطوارئ على أعمال التأمين من المخاطر حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد محافظ مطروح على تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أى تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين , مؤكدا على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية طبقًاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن كافة قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها.