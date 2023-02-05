اعرف شروط التقديم على وحدات الطعام المتنقلة بممشى أهل مصر في مطروح

كتب -أحمد الزغبي

أعلنت محافظة مطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن بدء تلقى طلبات التقدم إلى وحدات الطعام المتنقلة للشباب من الجنسين بمراكز كل من مرسى مطروح والعلمين والحمام وسيوة.

وأشار محافظة مطروح، إلى أنه جار الانتهاء من تخصيص الأماكن المخصصة للوحدات، ابتداء من يوم 2023/2/6، وذلك طبقا لقانون الوحدات المتنقلة رقم 2018/92 والاستفسار والتقديم لمركز مطروح عن طريق جهاز تنمية المشروعات بالمقر بشارع علم الروم.

وأوضحت محافظة مطروح، أن التقديم لمدن العلمين والحمام وسيوة من خلال مراكز خدمة التكنولوجيا، والمستندات المطلوبة : هى السن لا يقل عن 16 سنة، وفيش جنائى نظيف، أن يكون حاصل على مؤهل عال أو متوسط واللى يكون المتقدم موظفا فى إحدى الوظائف.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، بداء من طريق الكورنيش الجديد، والمرحلة الثانية فى الاتجاهين، ليربط بين منطقة شاطئ الغرام وكليوباترا شرقا بشاطئ الأُبيض غربا.

يتضمن الإنجاز الحضارى الجديد والذى ينافس المقاصد السياحية الأوروبية ممشى واستراحات وأماكن للجلوس وأماكن انتظار للسيارات، ومسار للدراجات، مع توفير العديد من الخدمات، من بينها الكافيتريات وغيرها ودورات مياه، وذلك على أعلى مستوى حضارى، لخلق منطقة استثمارية وسياحية جديدة بالمحافظة، وزيادة الشواطئ العامة وزيادة الإقبال السياحى وتوفير مزيد من فرص العمل، إلى جانب تخفيف الكثافة خلال المصيف، عن وسط مدينة مرسى مطروح، وبالشواطئ المختلفة.

ويقع على الكورنيش الجديد غربى مرسى مطروح، عدد من الشواطئ، التى لم تكن مستغلة سابقا، لعدم وجود طرق مرصوفة أو خدمات.