محافظ قنا يعلن تسليم عقود عمل للشباب بمنطقة "هوّ" الصناعية.. اعرف التفاصيل

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه تم تسليم 5 عقود عمل للشباب، بأحد مصانع البلاستك بمنطقة " هوّ " الصناعية بمركز نجع حمادى، وذلك بحضور عبدالحكيم عامر، مدير منطقة القوى العاملة بنجع حمادى، وسميه حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة، ومالك المصنع.

وقال الداودى، أن المحافظة تسعى من خلال إدارة تشغيل الشباب إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب فى مجال القطاع الخاص، وتحرير عقود معتمدة من مديرية القوى العاملة لهم، لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بتلك المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أن إدارة تشغيل الشباب تقوم بدور حلقة الوصل بين الشباب الراغبين فى العمل، وبين المصانع وشركات القطاع الخاص.

يذكر أن محافظة قنا والوحدات المحلية والمديريات الخدمية نجحت فى توفير 55 ألفا و360 فرصة عمل للشباب والفتيات خلال عام 2022، فى القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، شملت " 232 فرصة عمل داخل القطاع الحكومى بنظام التعاقد واليومية، 55128 فرصة عمل فى شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع.