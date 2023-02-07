محافظ القليوبية: توريد 4 لوادر لدعم منظومة النظافة بمبلغ 20.6 مليون

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توريد 2 لودر 2 متر مكعب، و2 لودر 3 متر مكعب مخصصة لمجالس مدن حى غرب والخصوص وكفر شكر وطوخ، ضمن قطاع تحسين البيئة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 - 2023، بمبلغ 20.6 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة والمساهمة فى رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات وتحسين مستوى النظافة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن منظومة النظافة بالقليوبية ستشهد طفرة تحسن كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ووجه المحافظ، على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفنى لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أى أعطال أو نسبة تهالك.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التى تسهم فى القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، وأكد أن ذلك يأتى أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضارى، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم، جاء ذلك بحضور المهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ومنال معوض مدير عام الشئون المالية والإدارية، وصباح أحمد عبد الحميد مدير التعاقدات.