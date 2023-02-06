محافظ القليوبية: التوسع فى "أهلا رمضان" والإجمالى بلغ 7 معارض

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معرضي " أهلا رمضان "، بمدينتي قليوب وشبين القناطر، لتصبح 7 معارض تمت إقامتها للمواطنين، حيث تم افتتاح معارض بمدن "بنها وحي غرب شبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية وطوخ"، خلال الأسابيع الماضية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإقامة معارض "أهلا رمضان"، قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف، لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري، ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار، رافقه الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، ومحمود عبد المعز نائب رئيس مدينة قليوب.

وتفقدَّ "المحافظ"، ومرافقوه أقسام المعارض المختلفة، والتي شملت كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون بتخفيضات تصل إلى 30٪، للتخفيف على المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، ومنها اللحوم، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، والأرز بجميع نسب الكسر، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والخضار، والفاكهة، والعسل، والعصائر، وجميع مستلزمات شهر رمضان المُعظم من التمور والياميش والزبيب وجوز الهند، كما اطمأن على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع وحرص على التعرف على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض "أهلا رمضان" بقليوب مقام على مساحة 400 م2 بعدد 6 باكية ومعرض أهلا رمضان بشبين القناطر مقام على مساحة 500 م2 بمشاركة 18 عارض بعدد 20 باكية.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه سيتم افتتاح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن هذه المعارض تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع لتلبية متطلبات وإحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة، وبأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الأعباء عنهم، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن.

كما وجه الهجان، بتكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، لافتاً إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لمكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار أو إخفاء سلع تموينية.

وفي هذا الصدد فقد أعلنت محافظة القليوبية عن تخصيص خطوط لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص أي زيادة في الأسعار أو نقص في السلع الغذائية، من خلال الأرقام ٠١٣٣٢١٢٤٤٧ / ٠١٣٣٢١٢٤٦٦ أو عبر رسائل واتس آب على الرقم ٠١١١٩٩٩٢٦٢٤، وذلك على مدار الـ 24 ساعة.

ووجه "الهجان"، رؤساء المُدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مسئولي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، للمرور اليومي على معارض "أهلاً رمضان"، بالإضافة إلى المرور على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية (أسواق عامة وهايبرات وسوبر ماركت)، للتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وعدم المغالاة في الأسعار، مع التشديد بالإلتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع كل سلعة على حدة، مؤكداً على اليقظة التامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مع إستمرار عرض التقرير اليومي لحالة المعارض والأسواق بجميع أنحاء المحافظة.



