اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:38 م
أكرم القصاص
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محافظ أسيوط يطلق حملة للتوعية بالإرشادات الوقائية من أخطار الزلازل

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:03 م
محافظ أسيوط يطلق حملة للتوعية بالإرشادات الوقائية من أخطار الزلازل حملة توعية لتوعية المواطنين بالإرشادات الوقائية من أخطار الزلازل
أسيوط-هيثم البدرى

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إطلاق حملة توعية "خليك إيجابي" لتوعية المواطنين بالإرشادات الوقائية من أخطار الزلازل وكيفية التعامل معها حال حدوثها، وتكثيف جهود توعية المواطنين، وكافة العاملين بالجهات الحكومية والخاصة وطلاب المدارس، مشيرًا إلى استمرار التدريبات العملية وسيناريوهات مجابهة الأزمات والكوارث، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الثلاثاء – انه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بتنفيذ برامج وخطة لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الأزمات بكافة أنواعها (سيول – زلزال – حرائق...) من خلال ندوات التوعية وتوزيع منشورات التوعية، فضلًا عن مشاركة كافة الجهات التنفيذية فى فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة (المواقف الطارئة - الأزمات- الكوارث) بما يتناسب مع التحديات المحتملة فى ظل الظروف الراهنة وصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والحد من مخاطرها.

وأكد المحافظ، إنه تم عمل انفوجراف خاص لتوعية المواطنين بالارشادات الوقائية من أخطار الزلازل وكيفية التعامل معها فى حال حدوثها منها البقاء داخل البيت وعدم الخروج تفاديًا لسقوط الأنقاض فوق رأسك والاختباء تحت أثاث صلب مثل الطاولة أو المكتب والحرص على حماية رأسك بدرجة أولى أو النصف العلوى من الجسم تفاديًا لسقوط أغراض وأشياء من السقف وإذا لم تجد ما يمكن أن تختبئ تحته فعليك أن تقف منتصبًا أمام الجدار مباشرة مع وضع ذراعيك حول منطقة الرأس والعنق وفى حال كنت داخل مركز تجارى كالمول أسرع نحو أقرب محل وابتعد عن النوافذ والرفوف التى توجد عليها أغراض ثقيلة وإذا كان الشخص على كرسى متحرك لأنه من ذوى الاحتياجات الخاصة ينصحه الخبراء بأن يجعل الكرسى فى حالة "قفل" حتى لا يتحرك فيما ينبغى أن يضع يديه وذراعيه حول الرأس وفى حال وقع زلزال وأنت فى الخارج احرص على الابتعاد عن الأنقاض والجدران المتصدعة حتى لا تقع عليك فى أى لحظة واذهب إلى المناطق المفتوحة بعيدًا عن المبانى وإذا كنت وسط حشد من الناس فاحرص على الابتعاد عن التزاحم وإذا كنت داخل سيارة لحظة وقوع الزلزال اتجه نحو مكان آمن وتأكد من أنك لا تعرقل الطريق لا سيما أن سيارات الإنقاذ ستحضر إلى المكان وتجنب عبور الجسور والأنفاق والأماكن التى قد تنهار فى أى لحظة وأوقف محرك السيارة فى منطقة مفتوحة وابق فى الداخل وضع علامة طلب المساعدة على النافذة إذا كنت تحتاج إلى ذلك واحرص على تغطية رأسك والرقبة بالذراع تفاديًا لسقوط أى أشياء وتجنب المرور على الجسور واسفل الانفاق وتحرك بهدوء بعد توقف الزلزال والمتابعة المستمرة لنشرات الأحوال الجوية من خلال وسائل الإعلام الرسمية وبعد انتهاء الزلزال تأكد من سلامة المنشاة والمبنى قبل دخوله.

وأوضح المحافظ، إنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين ضمن حملة "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.


أسيوط

خليك إيجابي

حملات التوعية

إخطار الزلازل

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