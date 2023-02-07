مدارس أسيوط تستعد للفصل الدراسى الثانى واجتماعات مكثفة لمديرى الإدارات

قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جميع مدارس المحافظة على استعداد تام لاستقبال الفصل الدراسى الثانى مع الالتزام بالإجراءات اللازمة والمقررة للوقاية من انتشار الفيروسات حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على استمرار انعقاد اجتماعات مستمرة مع قيادات الإدارات التعليمية وموجهى العموم ومسئولى العملية التعليمية لوضع الخطط الخاصة بالفصل الدراسى الثانى وتذليل المعوقات أمام أعضاء هيئة التدريس وطلاب المراحل المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم إلى التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة كافة الإشغالات حول المدارس ومنع انتشار الباعة الجائلين، والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعلييمية بكافة قطاعاتها وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات من أجل مصلحة الطالب والمدرسة.

وأشار زنار إلى ضرورة مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس بالمراحل التعليمية والتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الأمن لتحقيق الانضباط واتخاذ التعديلات المرورية والاجراءات اللازمة لتخفيف التكدس المرورى أمام المدارس وتحديد أماكن انتظار السيارات لمنع التزاحم فى تلك الشوارع خاصة داخل مدينة أسيوط.