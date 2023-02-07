محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنسبة تنفيذ 75%

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنسبة تنفيذ 75 %، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 68 مليون جنيه على مساحة 3540 م2، والمخطط نهوها فى يونيو 2023، وذلك بحضور استشارى المشروع الدكتور أحمد عواد الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة بنها، ومسئولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن مكتبة مصر العامة ستشمل جراج لإستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى، بجانب 4 أدوار تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض، لافتاً إلى أن المكتبة ستشمل أيضاً قاعات سمينار للتدريب وملحقاتها، كما ستضم أيضاً مراكز إتصالات ومعلومات وتدريب، وأيضاً مكتبات لمختلف الأعمار (للكبار والأطفال) تضم أحدث الإصدارات، فضلاً عن مسرح وسينما، وغرف أرشيف، وغرف خدمية، ودورات مياه عمومية، وسيتم إستغلال باقى المساحة كمناطق مفتوحة ومسطحات خضراء لممارسة الأنشطة المختلفة.

وخلال جولته التفقدية وجه اللواء أشرف عطية، إلى رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة ثقافية وفنية وعلمية، وأيضاً مقصداً لزيارة الأفواج السياحية، مشيرا إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل.

يأتى ذلك فى إطار المشروعات الجارية للارتقاء بدور المحافظة الثقافى والفنى والتنويرى لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة.