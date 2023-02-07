تعليم أسوان: تشكيل لجان فنية لمراجعة 1506 مدارس قبل الفصل الدراسى الثانى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية و التعليم بمحافظة أسوان، استعداد المديرية للفصل الدراسى الثانى من خلال قيام لجان متابعة بالمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أن اللجان تتابع أيضاً وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلاً عن الانتهاء من آلية النقل من المدارس التى تشهد مشروعات للإحلال والتجديد والصيانة الشاملة تحقيقاً للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

وأشار عبد الكريم لطفى، إلى أنه تم المراجعة الشاملة للحالة الإنشائية داخل 1506 مدرسة موزعين بجميع أنحاء المحافظة طبقاً للجان الفنية والهندسية المختصة بذلك، موضحاً أنه جارى إنشاء 59 مدرسة بقرى المرحلة الأولى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، وتم تسليم 36 مدرسة منهم ، فيما جارى العمل فى 23 مدرسة أخرى ، فيما تم إنشاء 3 مدارس دعماً من منظمة الإيفاد الدولية بإجمالى 31 فصل دراسى بمركزى إدفو ونصر النوبة، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع استكمال أعمال الصيانة الشاملة داخل 96 مدرسة بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حيث تم تسليم 59 مدرسة منهم ، فيما جارى العمل فى 37 مدرسة أخرى، وأن ذلك يتكامل مع طرح مشروعات لتنفيذ 23 مشروع جديد لإنشاء مدارس داخل قرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان ودراو.