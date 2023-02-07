مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار طوق نجاة للملايين.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار طوق نجاة للملايين.. مستشار الرئيس: القوائم لن تعود مرة أخرى.. الصحة: رفع مستوى الأداء لتقديم أفضل خدمات.. 1.5 مليون مريض استفادوا منه.. 11 تخصصا للعلاج بالمجان فى المبادرة.. 53ألف حالة تابعتها الصحة بعد إجراء العمليات.. 220 مستشفى فى مشارك فى المبادرة الرئاسية.. 100إلى 400 ألف جنيه تكلفة العملية الواحدة.

اقرأ فى العدد أيضا..



الرئيس السيسى يتابع استعدادات «الأوقاف» لشهر رمضان.. توجيهات رئاسية بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة وتدريبهم وتأهيلهم علميا وثقافيا





الرئيس السيسى يعزى «الأسد» و«أردوغان» فى ضحايا الزلزال ويؤكد تضامن مصر مع سوريا وتركيا



«مدبولى» يلتقى الرئيس الكرواتى.. ويؤكد: نتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين.. «ميلانوفيتش»: ندعم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والمشروعات المختلفة

«التعليم» تجهز مقرات التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العام.. تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية لحصول كل طالب على حقه ونسبة الخطأ ستكون منعدمة

قضايا السودان وليبيا فى قلب القاهرة.. توافق سياسى فى ختام الحوار السودانى



- السودانى حول القضايا المفصلية.. توافق سياسى فى ختام الحوار السودانى - السودانى حول القضايا المفصلية.. مصر تستضيف اجتماعات اللجنة العسكرية

الليبية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة



