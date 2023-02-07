ما الأصناف الجديدة المستنبطة من الخضراوات؟

كتبت ــ أسماء نصار

استنبطت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 26 صنفا جديدا من تقاوي محاصيل الخضر، ضمن البرنامج القومي لتقاوي الخضر، وتنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، بمحطاتها البحثية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في انتاج تقاوي وبذور الخضر، محليا، لتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

1- شملت 11 محصولا تمثلت في "الفاصولياء، البطيخ، الكنتالوب، الخيار، الطماطم، البازلاء، اللوبيا، الفلفل، القثاء، الباذنجان، والكوسة".

2- يهدف البرنامج إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، ومُبكرة النضج من محاصيل الخضر الرئيسية.

3- تتميز الأصناف الجديدة بمقاومتها للأمراض وتحمل الإصابة الفيروسية، والملوحة، والجفاف، والنمو داخل وخارج الصوب الزراعية فى الأرض المكشوفة، وذات مواصفات جودة عالية وإنتاج يساوي أو يتفوق على الهجن المستوردة.

. وأكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، على البدء فى زراعة الأشجار بمنطقة المساكن بمدينة قنا ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" على مستوى الجمهورية، والتى تم إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وخلف حامد ومحمد رفعت، منسقى لجنة المبادرة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية