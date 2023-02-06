محافظ قنا يتابع فعاليات اليوم الثانى للقافلة السكانية الشاملة بدندرة

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات اليوم الثاني للقافلة السكانية الشاملة، التي تنظمها وحدة سكان محافظة قنا بمقر مدرستيّ دندرة الابتدائية المشتركة، ودندرة الإعدادية المشتركة، والوحدة الصحية بقرية دندرة، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن خطة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

وتستهدف القافلة تقديم خدمات اجتماعية وصحية وتنظيم أسرة وتوعيه دينية، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة إيمان محمد، المقرر المناوب لفرع المجلس القومي للمرأة بقنا، ورمضان الصغير، مدير وحدة السكان بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن القافلة السكانية الشاملة تم تنظيمها على مدار يومي ٥، ٦ فبراير الجاري، مشيرا إلى أن القافلة تشمل تقديم الخدمات الطبية في عدد من التخصصات المختلفة ، "عيون، أسنان، تنظيم أسرة، تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد" بالإضافة إلي عقد ندوات للتوعية الصحية حول إدمان المخدرات وعلاجها و فوائد تنظيم الأسرة وعمل نظارات طبية مجاناً للحالات التي تعاني من ضعف النظر، وكذلك توقيع الكشف الطبي الشامل وتحويل الحالات التى تستدعى تدخلات إلي المستشفيات الحكومية، هذا بالإضافة إلي إجراء الفحوصات المعملية والتحاليل الطبية المختلفة، وإجراء أشعة سينية وموجات صوتية ورسم قلب للمرضي.

وأشار الداودي، إلي أن تنظيم القافلة السكانية الشاملة يأتي في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بهدف المساهمة فى تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظات من خلال تقديم خدمات متكاملة لهم، وحصر أبرز النتائج، و رفعها إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة التزام المحافظات بمحاور الاستراتيجية السكانية وتحديد أفضل الممارسات وتعميمها على المحافظات ذات الظروف المتشابهة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بالقضية السكانية ، وتضعها فى مقدمة أولويات أجهزة الدولة، لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى، بما يتناسب مع موارد الدولة، وينعكس إيجابيا على عجلة التنمية.

وأضاف الداودي، أن فعاليات القافلة شملت أيضا تنظيم "عروض مسرحية عن قيمة المسئولية وتأثيرها علي الفرد، أنشطة والعاب رياضية للأطفال والشباب عن القيم بشكل عام، ورشة تلوين لأطفال، ندوة توعوية ، ورشة مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات، استكتاب محو الأمية، وتوزيع كراتين مواد غذائية، وبطاطين للأسر الأكثر احتياجا" كما تم توفير فرص عمل تدريبية للسيدات بمهن "الحلي – النول الفرنسي – الملابس الجاهزة" وذلك بمجمع الورش الحرفية بالمعنا، بالإضافة إلي استقبال طلبات قروض مشروعات صغيرة من مشروع " مستقبلنا بإيدينا ".