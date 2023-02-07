لندن: 3 بريطانيين في عداد المفقودين بعد زلزال تركيا

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قالت وزارة الخارجية البريطانية إن ثلاثة بريطانيين في عداد المفقودين في تركيا عقب الزلزال الشديد الذي ضرب البلاد أمس الاثنين.



وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، أن وزارته على علم بأن ثلاثة بريطانيين اختفوا بعد الهزات التي ضربت جنوب شرق تركيا، بالقرب من الحدود السورية، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.



وأضاف الوزير البريطاني -في بيان في مجلس العموم- "اعتبارًا من صباح اليوم، نعلم أن ثلاثة مواطنين بريطانيين في عداد المفقودين، ويعمل مركز الاستجابة للأزمات التابع لوزارة الخارجية على تقديم دعم ل35 مواطنًا بريطانيًا على الأقل تضرروا بشكل مباشر من هذه الهزات الأرضية".



وتابع "نحن نقدر أن احتمال وقوع ضحايا بريطانيين على نطاق واسع لا يزال منخفضًا".



كما أطلع الوزير أعضاء البرلمان على رد فعل المملكة المتحدة على الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا يوم الاثنين 6 فبراير تبعته هزات ارتدادية اليوم.



وقال إنه يُعتقد أن أكثر من 6 آلاف مبنى تعرض للانهيار، مع تضرر البنية التحتية للغاز والكهرباء بشدة من الهزات الأرضية.

وأضاف أن اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم تركيا يقيمون في بعض المناطق الأكثر تضررًا.