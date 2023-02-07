كوريا الجنوبية تخطط لتقديم 5 ملايين دولار وإرسال 110 من أفراد الإنقاذ إلى تركيا

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن سول تخطط لتقديم 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية طارئة إلى تركيا وإرسال 110 أفراد من فريق الإغاثة الكوري لمساعدة تركيا في عمليات البحث والإنقاذ، بعد الزلزال الذي ضربها أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة ليم سو-سوك - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن كوريا الجنوبية ستقدم أيضا إمدادات طبية إلى تركيا عبر طائرة نقل عسكرية، موضحًا أن فريق الإنقاذ سيتكون من 60 فردًا من وزارة الخارجية ووكالة الإطفاء والوكالة الكورية للتعاون الدولي وغيرها، و50 فردًا من الجيش.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول قد وجه، في وقت سابق من اليوم، حكومة بلاده بإرسال عناصر الإنقاذ والإمدادات الطبية بسرعة إلى تركيا، كما تعهد وزير الخارجية بارك جين بتقديم دعم نشط لتركيا.