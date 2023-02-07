قطر تقود هبوط بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء باستثناء صعود أسواق المال الإماراتية

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.3% خاسرًا 139.57 نقطة ليغلق عند مستوى 10571.91 نقطة، باستثناء صعود أسواق المال الإماراتية.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.82% خاسرًا 86.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10469.50 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.23% رابحًا 230.85 نقطة ليغلق عند مستوى 18992.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 164.7 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال.

وانخفض 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها البنوك بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.34%، يليه قطاعي إنتاج الأغذية، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.28%، 1.21%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.03%.

وقفز 68 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 4.6%، ثم سهم "أمريكانا" بنسبة 4.01%، ثم سهم "كيان السعودية" بنسبة 3.84%، وتراجع 144 سهمًا على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 5%، ثم سهم "شمس" بنسبة 3.90%، ثم سهم "مسك" بنسبة 3.19%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 344.2 مليون سعودي.

بورصة البحرين

هبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1934.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 363.6 ألف دينار بحريني.

تراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.59%، وهبط سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.57%، فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 18.6% مدفوعًا بصعود أسهم شركة البحرين الوطنية القابضة، وبنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة البركة بنسبة 8.70%، 2.38%، 1.45%، 0.32%، 0.29%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسرًا 1.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7400.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحًا 0.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8238.38 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسرًا 8.30 نقطة ليغلق عند مستوى 5674.24 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.59% خاسرًا 33.70 نقطة ليغلق عند مستوى 5710.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 159 مليون سهم بقيمة 60.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10966 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 2.20%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاعات الخدمات المالية، والصناعة، والاتصالات بنسبة 0.28%، 0.23%، 0.21%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والعقار، والتأمين بنسبة 1.44%، 0.87%، 0.54%، 0.03%، على التوالي.

بورصة قطر

هبط المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.3% خاسرًا 139.57 نقطة ليغلق عند مستوى 10571.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 124.2 مليون سهم بقيمة 442.1 مليون ريال عبر تنفيذ 15992 صفقة، وتراجع 25 سهمًا، وارتفع 15 سهمًا، واستقرت 7 أسهم.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها التأمين بنسبة 3.80%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.87%، يليه قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية، والعقارات بنسبة 0.34%، 0.32%، على التوالي، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات، والصناعات بنسبة 0.92%، 0.06%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.003% رابحًا 0.32 نقطة ليغلق عند مستوى 9918.64 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.473 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 209.8 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 13244 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.73%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.55%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع المرافق بنسبة 1.55%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.63%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 9.09%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم" بنسبة 3.92%، ثم سهم "الواحة كابيتال" بنسبة 3.17%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 8.87%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد أند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة (ب)-ذات العائد الموزع" بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 475.9 مليون درهم.

بورصة دبي

قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.13% رابحًا 4.44 نقطة ليغلق عند مستوى 3404.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 115 مليون سهم محققة ما قيمته 231.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 4913 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.10%.

وزادت 9 أسهم على رأسها بنك السلام بنسبة 2%، ثم سهم شركة تعليم القابضة بنسبة 1.93%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.94%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.54%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.7 مليون ورقة بقيمة 59.3 مليون درهم.