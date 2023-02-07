قطاع الأعمال: بيع 85 ألف قنطار قطن فى مزادات اليوم.. و7500 جنيه أعلى سعر

كتب عبد الحليم سالم

في إطار المتابعة الدورية لأعمال المنظومة الجديدة لتداول القطن ، تلقى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حول مستجدات تطبيق المنظومة ونتائج مزادات القطن التي جرت اليوم الثلاثاء.

أوضح التقرير أن كميات القطن التي تم بيعها في المزادات التي جرت في 8 محافظات هي: كفر الشيخ، الشرقية، الغربية ، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، دمياط، والبحيرة، بلغت نحو 85680 قنطارا.

شملت المزادات أصناف "جيزة 86"، "جيزة 92"، "جيزة 94"، "جيزة 96"، و"جيزة 97". وسجل أعلى سعر للقنطار 7500 جنيه.

جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية تشارك بها شركات التجارة، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية. وساهمت المنظومة على مدار السنوات القليلة الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات.

وتتولى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الاراضى والتجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.