فرق متابعة للمرور على المعاهد الأزهرية بالشرقية استعدادا للفصل الدراسى الثانى

الشرقية - إيمان مهنى

رفعت منطقة الشرقية الأزهرية، درجة الاستعداد إلى الحد الأقصى بكافة الإدارات والمراحل والقطاعات، وذلك استعداداً لبدء الفصل الدراسى الثانى.

وأعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بتشكيل فرق متابعة من مديرى المراحل وموجهى العموم لتجوب كافة معاهد المنطقة على كافة الإدارات والمعاهد للتأكد من جاهزية المعاهد لبدء الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجديد، والتأكد من التزام مديرى التعليمية وشيوخ المعاهد بالتعليمات التى تم فرضها خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية صباح اليوم.

وشدد رئيس الإدارة المركزية على ضرورة تواجد الموجهين مع شيوخ ونظار المعاهد وجميع العاملين بالمعهد من المعلمين وغيرهم من الأطقم الإدارية والفنية بالمعاهد مع بداية اليوم الدراسى، كما شدد على ضرورة تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب منذ اليوم الأول وضرورة متابعة تحضير المعلمين للدورس منذ اليوم الأول وتقع المسئولية على شيوخ ونظار المعاهد فى حاله وجود أى سلبية. كما شدد على ضرورة توفير المناخ التربوى المناسب للطلاب وتوفير كافة عوامل الأمن والسلامة وتفعيل حالة الطواريء أثناء هطول الأمطار وفصل التيار الكهربائى عن المعاهد بنهاية اليوم الدراسى.