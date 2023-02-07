اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فرق الإنقاذ الروسية تباشر عمليات البحث لانتشال العالقين فى زلزال تركيا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:19 ص
فرق الإنقاذ الروسية تباشر عمليات البحث لانتشال العالقين فى زلزال تركيا آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول مجموعة فرق الإنقاذ التابعة للوزارة إلى تركيا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذي وقع جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الطوارئ في بيان لها، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "هبطت 3 طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في مطار أضنة وعلى متنها أكثر من 100 فرد من رجال الإنقاذ والأطباء، وتسع وحدات من المعدات الخاصة إلى منطقة الكارثة".

وأشارت الوزارة إلى أن المجموعة تضم أيضا مستشفى ميدانيا مجهزا للطائرات، تابعا لوزارة حالات الطوارئ الروسية، لتقديم المساعدة للمنكوبين، كما تم تزويد عمال الإنقاذ الروس بمناظير داخلية ورادارات اختراق الأرض وأجهزة تصوير حرارية وأجهزة بحث صوتي تتيح اكتشاف العالقين تحت الأنقاض على عمق يصل إلى 4.5 متر، بالإضافة إلى طائرات مسيرة مزودة بكاميرات لمراقبة الموقف من الجو.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنها ترسل فريق إنقاذ دولي إلى تركيا للمساعدة في عمليات البحث عن المفقودين بعد زلزال مدمر.

وأوضحت الوكالة في بيان ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن فريق الإنقاذ الدولي سيقوم بأنشطة البحث والإنقاذ باستخدام أحداث المعدات، ومن المتوقع أن يغادر الفريق إلى تركيا بعد ظهر اليوم.

وأضافت أن الحكومة الكورية الجنوبية قد قررت إرسال فريق الإنقاذ لدعم أنشطة البحث عن المفقودين وإنقاذهم، بناء على طلب من الحكومة التركية.

يذكر أن زلزال كان قد ضرب جنوب شرق تركيا أمس بقوة 7.8 درجات، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 4 آلاف شخص وإصابة 18 ألفا على الأقل بجروح في تركيا وسوريا المجاورة لها.

 


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