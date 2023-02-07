فحص 1179 سيدة ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

انتهت فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى محافظة دمياط، والتى انطلقت فى الفترة من 4 - 6 فبراير الجارى بإدارة كفر سعد، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة، وكذلك الصحة الإنجابية للسيدات اللاتى يتم استهدافهم داخل الحملة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة هديه مديرة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بدمياط، عن انتهاء الحملة التنشيطية بإدارة كفر سعد، والتى الخدمات الطبية اللازمة لأكثر من 1170 منتفعة فى إدارة كفر سعد، لافتا إلى أنه تم تركيب 46 لولب هرمونى، إضافة إلى تركيب 186 لولب نحاسى، فضلا عن توفير 47 كبسولة امبلانون تحت الجلد.

وأضافت مدير تنظيم الأسرة بدمياط، أنه تم توفير 98 حبوب أحادية، فضلا 660 حبوب مركبة هذا بخلاف تقديم خدمات الفحص بالسونار لأكثر من 80 سيدة، وكذلك فحص 8 سيدات داخل عيادات كشف النسا، وأضحت أيضا أنه تم تقديم المشورة لاكثر من 500 سيدة، إضافة إلى إجراء كشف باطنة ل 26 سيدة، وكذلك فحص 119 طفل داخل عيادات كشف الأطفال.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن المائية تسعى إلى تطوير خدماتها بشكل مستمر، لافتا إلى أن القطاع الطبى داخل دمياط يشهد طفرة كبيرة سواء على المستوى الخدمات أو على مستوى المشروعات التنموية والتى انطلقت منذ بداية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أسهمت فى إحداث نقلة نوعية فى خدمات القطاع الطبى داخل دمياط.

واضاف وكيل صحة دمياط، أن قوافل مبادرة رئيس الجمهورية تمكنت من توصيل الخدمات لكافة المناطق على مستوى المحافظة لاسيما القرى الأكثر احتياجا وكذلك المناطق النائية، موضحا استمرار تلك الفاعليات بشكل مستمر لضمان وصول الخدمة لكافة الأهالى داخل المحافظة.