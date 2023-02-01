صحة دمياط: تحرير 227 محضر في حملات على المنشآت الغذائية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط ومكاتب مراقبة الاغذية بالادارات الصحية الخمسة عدة حملات على المنشآت الغذائية بكافة المناطق بنطاق المحافظة.
وذلك تحت إشراف الدكتور عطية على منصور، مديرعام الشؤون الوقائية، وكانت نتائجها كالتالى، تم المرور على عدد 138 منشأة غذائىة، وعدد المنشات التى تدار بدون ترخيص 84 منشأة، عدد 14 منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة.
تم تحرير عدد 227 محضر جنحة صحية، تم اعدام 451 كيلو أغذية تالفة، وغير صالحة للاستهلاك الادمى، وعدد 35 لتر زيت مستهلك، تم ضبط حوالى نصف طن مقرمشات تحتوى على الوان غير مصرح بها وتم سحب عدد 64 عينة للفحص للصلاحية.
كما تم المرور من فريق كامل من الإدارة المركزية للصيدلة على اعمال الصيدلة بالمديرية والمستشفيات علي مدار أسبوع.
حيث تم المرور على مستشفيات الصدر والحميات، وطب وجراحة العيون ومركز حضري أول، وتم خلال التفتيش فحص العهد الدوائية للصيادلة و كذلك مستندات الطلب والإستلام والصرف.
وأشاد فريق التفتيش بمستوى صيادلة التفتيش وصيادلة المستشفيات بالمحافظة وتم التأكيد علي المتابعة الدائمة لسير العمل لتحقيق اعلى مستويات الخدمة الصيدلية للمرضى وذلك تحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.
وعلى جانب أخر، أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن استكمال خطة القوافل العلاجية، ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة"، والتي تشهدها المحافظة حاليا لتغطية القرى الأكثر احتياجا، وكذلك المناطق النائية بالمحافظة.
وقد تم تنفيذ قافلة بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.
ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبى بالمجان على 1620 مواطن، لافتا إلي أنه قد تم تحويل 24 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 8 حالات أخرى، فضلاً عن إجراء 442 تحليل معملى والكشف بالأشعة لأكثر من 300 حالة، كذلك فحص 51 مواطن بالسونار.
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