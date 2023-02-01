صحة دمياط: تحرير 227 محضر في حملات على المنشآت الغذائية

دمياط معتز الشربيني

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط ومكاتب مراقبة الاغذية بالادارات الصحية الخمسة عدة حملات على المنشآت الغذائية بكافة المناطق بنطاق المحافظة.

وذلك تحت إشراف الدكتور عطية على منصور، مديرعام الشؤون الوقائية، وكانت نتائجها كالتالى، تم المرور على عدد 138 منشأة غذائىة، وعدد المنشات التى تدار بدون ترخيص 84 منشأة، عدد 14 منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة.

تم تحرير عدد 227 محضر جنحة صحية، تم اعدام 451 كيلو أغذية تالفة، وغير صالحة للاستهلاك الادمى، وعدد 35 لتر زيت مستهلك، تم ضبط حوالى نصف طن مقرمشات تحتوى على الوان غير مصرح بها وتم سحب عدد 64 عينة للفحص للصلاحية.